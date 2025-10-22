快訊

北韓射彈道飛彈 日相高市早苗改變行程聽報告

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

南韓軍方宣布，北韓今天上午朝東發射彈道飛彈。昨天剛就任日相的高市早苗表示，自己因此改變行程聽取報告，而飛彈未飛到日本領海或專屬經濟區（EEZ），目前未接獲受害資訊。

日本放送協會（NHK）報導，而這是北韓繼今年5月試射「火星-11型」（Hwasong-11）等飛彈後，北韓再度發射彈道飛彈。

日本防衛省（相當於國防部）相關人士透露，研判北韓這次射彈未影響日本。

高市今天上午9時30分過後，在首相官邸告訴媒體，「由於韓國宣布北韓已發射彈道飛彈，我因此改變外出計畫，並已經聽取相關報告。包含即時共享飛彈警戒數據等資訊在內，日、美、韓會密切合作，做好萬全準備。政府已經掌握這次發射」。

她接著說，「經過確認，飛彈並未飛到我國領海或EEZ，相關機關也報告並未出現受害報告等資訊，高市內閣為了國民的安全做好萬全準備，我已經指示防衛大臣與外務大臣持續進行情報收集與分析」。

