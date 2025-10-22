「封鎖」還是「橋梁」？高市早苗任命林芳正為總務大臣的深謀遠慮

日本首位女首相高市早苗21日上任，因原內閣官房長官林芳正轉任總務大臣引發熱議：這是「封鎖」對手還是構築「橋梁」？《東洋經濟》獨家揭秘，高市的新內閣人事暗藏深意，試圖平衡保守與中道派，穩固聯合政權。林芳正的角色將如何影響政策與選民支持？

高市早苗21日晚組建新內閣，包括高市本人在內共19名成員，其中10人首次入閣，女性成員共有3人。日本《朝日新聞》指出，新內閣暫無與「黑金」醜聞相關的政治人物。

在主要崗位上，高市任命與其政治理念相近的保守派人士、前防衛大臣木原稔出任官房長官。自民黨前幹事長茂木敏充、前農林水產大臣小泉進次郎和前官房長官林芳正分別出任外務大臣、防衛大臣和總務大臣。他們此前在自民黨總裁選舉中都曾與高市競爭。輿論認為，高市此舉意在兼顧黨內派閥平衡、促進內部團結，從而鞏固自身的執政基礎。

最引人注目的是總務大臣林芳正的任命。林芳正在前岸田政府擔任外相，以中間派形象著稱，與高市的保守強硬路線形成對比。總務省掌管廣播與通訊政策，是政權資訊發布的要衝。林芳正的經驗可強化物價對策與外交宣傳，但其任命背後的意圖引發兩派解讀：是「封鎖」中間派影響力，還是作為自民黨與維新會的「橋梁」？

「封鎖」說認為，高市將林芳正調往總務省，意在限制其在外交領域的影響力，確保保守派主導政策。林芳正與高市的意識形態差異明顯，總務省職務雖重要，但相對邊緣化，可能削弱中間派聲音。黨內已有「高市獨裁人事」的批評，認為此舉鞏固自身權力。

反觀「橋梁」說，高市需維繫與維新會的合作，而維新政策偏向改革，與林芳正中間立場較接近，林芳正可作為高市與維新會的溝通橋梁，緩解共同協議執行的緊張。此外，總務省的傳播角色有助高市宣傳汽油減稅等政策，爭取民意支持。

高市內閣的成敗取決於追加預算的順利通過與峰會外交的表現。汽油減稅需快速執行以贏得民意，維新協議的履行則關乎合作存續。林芳正的角色將在政策宣傳與合作協調中至關重要。以冷靜、精算為特點的高市，「冷酷人事」布局能否化為政權穩定與成功的基石？日本政壇的「繩索行走」（類似走鋼索）才剛開始。