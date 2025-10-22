立陶宛國防部非公開簡報惹議 部長請辭待總統裁示

快訊

中央社／ 維爾紐斯22日專電

立陶宛財政部上週公布2026年國家預算案，傳出國防部事前舉辦非公開簡報，意圖向政府施壓爭取提高國防經費，引發總理魯吉尼涅不滿。國防部長薩卡利埃內昨天表示決定請辭，總統瑙塞達要求暫緩決定。

根據財政部16日公布2026年國家預算案，國防支出規模達47.9億歐元（約新台幣1705億元），占國內生產毛額（GDP）的5.38%。立陶宛2025年的國防支出約占GDP的4.04%。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，預算編列公布前，國防部為記者及意見領袖舉辦非公開簡報會，據傳意在促使輿論向政府施壓以確保國防經費達標，簡報內容隨後引發政治爭議，並出現政府未達國防支出承諾占GDP 5%的傳聞。

社會民主黨主席辛克維丘斯（MindaugasSinkevicius）批評國防部不專業，魯吉尼涅（IngaRuginiene）則先形容此舉為「破壞行動」，隨後稱是誤會。

薩卡利埃內上週表示，非公開簡報會舉行時，她人在瑞典出訪所以並不知情，是事後才從社民黨主席得知相關訊息。她強調簡報中提供的資訊準確且客觀，事件應屬誤會。

然而，魯吉尼涅20日與薩卡利埃內會面後，表示對她的信任動搖，隨即宣布收回國防部對國防產業的監督權，改由財政部及經濟與創新部負責。

薩卡利埃內昨日公開表示，她無法在缺乏信任的政治環境中繼續工作，已擬好辭職聲明並向總統報告。她指出，過去數月已察覺黨內對其信任減弱，但她在國防經費談判上始終立場堅定。

她透露，政府早期預算方案僅規劃GDP的4.87%用於國防，夏季討論時甚至低於4%，而她的堅持確保國防支出提升至目前水準。

薩卡利埃內昨天帶著辭呈與瑙塞達會面，會後並未向媒體發表評論。根據總統顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）轉述，瑙塞達已請她暫緩提交辭呈，待22日總統與總理討論後，再決定是否接受辭職。

