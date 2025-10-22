全球宗教自由威脅增 AI加劇中國大陸、北韓等國迫害

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

羅馬天主教援助組織今天警告，全球宗教自由面臨的威脅日益增加，並指出中國和北韓等國家迫害案件增加，同時也提到人工智慧（AI）被用於壓制宗教信仰的情況。

國際援助有難教會（Aid to the Church in NeedInternational）表示：「全球近2/3人口，將近54億人居住在宗教自由嚴重受侵犯的國家。」

包括中國、印度、奈及利亞和北韓在內的24個國家，被列為最嚴重的「迫害」等級，當地人民因信仰面臨「嚴重且反覆的暴力或騷擾」。

包括埃及、衣索比亞、墨西哥、土耳其和越南在內的38個國家，被列為次嚴重的「歧視」等級，當地存在「針對特定宗教群體的不公平法律或作法」。

國際援助有難教會「2025年世界宗教自由報告」（Religious Freedom in the World Report 2025）指出，另有24國被列為「觀察中」，這些國家存在「嚴重侵犯宗教自由的警訊」。

國際援助有難教會表示，自2023年上次報告以來，整體情況並未改善，主因是威權主義、聖戰暴力和民族－宗教民族主義的興起。

報告指出，自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列，引發加薩戰爭以來，反猶與反穆斯林仇恨犯罪急遽上升，包括歐洲與美國在內。

針對AI，國際援助有難教會表示，這項新技術及其他數位工具正被「武器化」，用來「監控、分析側寫及懲罰宗教表達行為」。

報告指出：「在中國、北韓和巴基斯坦等國家，政府和非國家行為者部署數位工具來對信徒進行審查、恐嚇和刑事定罪，將宗教信仰視為安全威脅。AI用於操控目的的潛力非常驚人。」

