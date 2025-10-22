性侵案引發反移民示威 愛爾蘭上千群眾與警衝突

快訊

中央社／ 愛爾蘭薩格特21日綜合外電報導

愛爾蘭都柏林西南1名10歲女童疑遭尋求庇護者性侵後，上千抗議群眾今天在1間安置庇護者的旅館外，與全副武裝的鎮暴警察發生激烈衝突。

根據愛爾蘭媒體報導，涉嫌攻擊女童的26歲男子為尋求庇護者，事發地點在都柏林西南薩格特（Saggart）城西旅館（Citywest Hotel），這間旅館為尋求庇護者提供落腳之處。

抗議民眾揮舞愛爾蘭國旗，高舉寫著「愛爾蘭人的命也是命」（Irish lives matter）標語，呼喊「把他們趕出去」，並朝警方投擲瓶罐與煙火。

法新社記者目擊，警方衝向抗議群眾並以胡椒噴霧試圖將他們驅離旅館區域，其間有1輛警車遭焚毀。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）發表聲明譴責現場「暴力脫序行為」以及對警方的「惡毒辱罵」。

這起案件的嫌疑人今天出庭並因性侵相關犯行遭起訴，案發地點據稱在旅館附近。

相關消息指出，被害女童案發時係由國家照護，負責兒少福利的愛爾蘭「兒童與家庭局」（Tusla）證實，女童當時在前往市中心途中脫隊，隨後通報失蹤。

馬丁稍早表示這起疑涉性侵事件「極為嚴重，情況讓人憂心」。

他在國會發言時指出，「全國無數民眾關切本案，大家感到憤怒與不安，都在關注事件真相。」

馬丁在議會發言時承認「全國各地許多人對據稱在此發生之事擔憂憤怒」，「顯然國家在保護這名孩童方面失職。」

司法暨移民部長奧賈拉漢（Jim O'Callaghan）譴責抗議現場失序行為，並指出警方遭投擲物攻擊。他表示：「不幸的是，有人故意操弄犯罪事件來分化社會，這種行為並不令人意外。」

近年來，愛爾蘭與英國反移民情緒升溫，針對安置尋求庇護者旅館的抗議與暴力行為時有所聞。

今年6月，北愛爾蘭巴利米納（Ballymena）2名少年疑似性侵女童遭警逮捕後，反移民騷亂讓多間旅館成為攻擊目標，有數十名警員受傷。

