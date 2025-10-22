羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，劫匪利用館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫，得手8件王室珍寶。《衛報》21日報導，這起劫案造成的損失估計高達近9000萬歐元，羅浮宮館長則將面對國會嚴厲質詢，說明竊賊如何能在光天化日下竊走無價之寶。

這起大膽搶劫案發生距今已3天，警方仍持續追查背後的犯罪集團。巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）接受RTL電台採訪時表示，博物館主席兼館長德卡爾（Laurence des Cars）估計損失約為8800萬歐元（台幣約31億8560萬元）。

不過，法國政府將不會獲得保險理賠。政府發言人向法媒表示，巴黎的私立博物館如路易威登基金會或皮諾藝術收藏館的館藏由私人保險承保，但羅浮宮由「國家充當自己的保險人」，此做法是考量到保險費用極高，而索賠率卻很低。

羅浮宮遇劫後立即閉館，目前尚不清楚是否將於22日重新開放。德卡爾預定於當日下午出席國會文化委員會質詢，回應竊賊闖入速度、展示櫃安全設計與應變機制不足等問題。

文化部長達蒂（Rachida Dati）21日在國民議會為羅浮宮辯護，駁斥監視器運作不良的傳言，強調羅浮宮的保安系統沒有失效、運作正常，「這是事實」。不過，她補充指出，博物館翻修預算的一部分將用於升級保安系統，包括安裝新的監控攝影機。館方也反駁外界批評，指出被竊的拿破崙珠寶展示櫃於2019年安裝，「安全性已有大幅提升」。

巴黎檢方已委派專責處理重大搶案的打擊幫派犯罪大隊（BRB）調查此案，文化財產走私調查辦公室（OCBC）的調查人員也預計將參與，但目前尚不清楚被盜珠寶將如何、在何處或是否會再次出現。

貝庫奧表示：「如果這些不法之徒做出拆解珠寶的愚蠢行為，他們將無法獲得8800萬歐元。我們或許可以希望他們三思，不會肆意毀壞這些珠寶。」