快訊

112年「役男免疫率」高達16%？劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎羅浮宮19日發生7分鐘珠寶大劫案，損失約台幣32億元。圖為羅浮宮外的玻璃金字塔。歐新社
法國巴黎羅浮宮19日發生7分鐘珠寶大劫案，損失約台幣32億元。圖為羅浮宮外的玻璃金字塔。歐新社

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，劫匪利用館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫，得手8件王室珍寶。《衛報》21日報導，這起劫案造成的損失估計高達近9000萬歐元，羅浮宮館長則將面對國會嚴厲質詢，說明竊賊如何能在光天化日下竊走無價之寶。

這起大膽搶劫案發生距今已3天，警方仍持續追查背後的犯罪集團。巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）接受RTL電台採訪時表示，博物館主席兼館長德卡爾（Laurence des Cars）估計損失約為8800萬歐元（台幣約31億8560萬元）。

不過，法國政府將不會獲得保險理賠。政府發言人向法媒表示，巴黎的私立博物館如路易威登基金會或皮諾藝術收藏館的館藏由私人保險承保，但羅浮宮由「國家充當自己的保險人」，此做法是考量到保險費用極高，而索賠率卻很低。

羅浮宮遇劫後立即閉館，目前尚不清楚是否將於22日重新開放。德卡爾預定於當日下午出席國會文化委員會質詢，回應竊賊闖入速度、展示櫃安全設計與應變機制不足等問題。

文化部長達蒂（Rachida Dati）21日在國民議會為羅浮宮辯護，駁斥監視器運作不良的傳言，強調羅浮宮的保安系統沒有失效、運作正常，「這是事實」。不過，她補充指出，博物館翻修預算的一部分將用於升級保安系統，包括安裝新的監控攝影機。館方也反駁外界批評，指出被竊的拿破崙珠寶展示櫃於2019年安裝，「安全性已有大幅提升」。

巴黎檢方已委派專責處理重大搶案的打擊幫派犯罪大隊（BRB）調查此案，文化財產走私調查辦公室（OCBC）的調查人員也預計將參與，但目前尚不清楚被盜珠寶將如何、在何處或是否會再次出現。

貝庫奧表示：「如果這些不法之徒做出拆解珠寶的愚蠢行為，他們將無法獲得8800萬歐元。我們或許可以希望他們三思，不會肆意毀壞這些珠寶。」

羅浮宮 珠寶 保險

延伸閱讀

羅浮宮珍寶失竊 法國檢察官：財損估達8800萬歐元

羅浮宮竊案震驚全球！故宮提高警戒 蕭宗煌：加強防護設備

巴黎與東京的風格串連 agnès b. x NEIGHBORHOOD聯名系列台灣開賣

為何竊羅浮宮？賊搜刮珠寶拆解變賣 警：非藝術犯罪案 是商品竊盜

相關新聞

李在明就任後首次、APEC前夕！南韓軍方：北韓發射彈道飛彈

南韓軍方22日表示，北韓向東海發射至少一枚型號不明的彈道飛彈。

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，劫匪利用館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫...

川普催生也沒用！育兒、居住成本高 誰敢住紐約還生3個？

美國總統川普喊話要美國人多生小孩，但在紐約，由於兒童托育和居住成本高昂，過去10年來紐約市擁有3個以上孩子的家庭數量下降...

「封鎖」還是「橋梁」？高市早苗任命林芳正為總務大臣的深謀遠慮

日本首位女首相高市早苗21日上任，因原內閣官房長官林芳正轉任總務大臣引發熱議：這是「封鎖」對手還是構築「橋梁」？《東洋經...

中資掌控逾6成東京火化場 年年漲價還有間諜滲透隱憂

日本東京23區僅有9座火化場，其中6座由民營的「東京博善」經營。中資背景的廣濟堂入主後，火化費從5.9萬日圓一路漲至9萬日圓，是日本其他地方的10倍。居民怨聲載道，甚至出現家屬拒領遺體的現象。前警視廳外事課公安更警告，火化場掌握死亡與戶籍資料，恐成間諜滲透的新管道。

美台國防工業會議落幕 美擬提全球指引納入台灣

美國計畫公布全球指引，旨在加速審議，並為美國國防合作夥伴開放技術能力，且該指引預計納入台灣，預料有助於美台技術共同研發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。