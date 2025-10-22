波蘭立陶宛總統共祝「波羅的海之路」高速公路開通

波蘭總統納沃羅茨基與立陶宛總統瑙塞達，近日共同出席「波羅的海之路（Via Baltica）」通車儀式，宣布兩國邊境間連接波蘭、立陶宛、拉脫維亞，最終延伸至愛沙尼亞，全新高速公路正式啟用。

這條高速公路的開通被兩國領導人視為兼具經濟與戰略意義的里程碑。根據波蘭電視台tvn24報導，納沃羅基（Karol Nawrocki）表示，「波羅的海之路不僅是交通工程，更是合作與主權的象徵，為就業、物流與區域企業創造新的發展機會。」

他強調，這條通道「將波蘭與立陶宛的社會與經濟更緊密地結合，也增強了整個中歐與波羅的海地區的韌性與安全。」

瑙塞達（Gitanas Nausėda）則指出，這項工程「建立在數百年來波蘭與立陶宛之間的信任與團結之上」，象徵兩國「共同守護自由與歐洲安全的決心」。

他補充說，新的路線使得「從立陶宛出發，如今可在約4到5小時內抵達華沙，而在20多年前，這趟行程需耗費近兩天，這樣的進步在過去是難以想像的。」

「波羅的海之路」屬於歐洲E67國際幹道，這條道路不僅促進區域經濟往來，也被北約視為強化東翼防衛的戰略路線。

波蘭總統府指出，此路段的啟用「顯著提升北約在波羅的海國家的軍事運輸能力，並可在危機情況下實現快速部隊調動。」

這條高速公路位於「蘇瓦烏基走廊（SuwałkiGap）」附近，介於俄羅斯的加里寧格勒飛地與白俄羅斯之間，被北約視為可能在衝突中成為關鍵瓶頸的戰略地帶。

立陶宛公共廣播公司LRT報導指出，波蘭與立陶宛政府近期在能源與基建合作上不斷加強聯繫。兩國今年初與其他波羅的海國家共同脫離俄羅斯電網，正式轉接歐盟能源系統，被視為區域能源安全的重要一步。

除了公路建設，另一項歐盟旗艦工程「波羅的海鐵路（Rail Baltica）」，計劃於2030年完成，屆時將建立一條標準軌鐵路，連接波蘭與波羅的海3國，並與歐洲鐵路網整合。

隨著波蘭將經濟、貿易與軍事重心逐步轉向北方，波蘭與波羅的海及北歐鄰國的協作正在形成更穩固的戰略聯盟。此舉被視為波蘭在俄烏戰爭背景下，持續強化北約東翼安全與歐洲防衛體系的具體實踐。（編輯：韋樞）