波蘭立陶宛總統共祝「波羅的海之路」高速公路開通

中央社／ 華沙21日專電

波蘭總統納沃羅茨基與立陶宛總統瑙塞達，近日共同出席「波羅的海之路（Via Baltica）」通車儀式，宣布兩國邊境間連接波蘭、立陶宛、拉脫維亞，最終延伸至愛沙尼亞，全新高速公路正式啟用。

這條高速公路的開通被兩國領導人視為兼具經濟與戰略意義的里程碑。根據波蘭電視台tvn24報導，納沃羅基（Karol Nawrocki）表示，「波羅的海之路不僅是交通工程，更是合作與主權的象徵，為就業、物流與區域企業創造新的發展機會。」

他強調，這條通道「將波蘭與立陶宛的社會與經濟更緊密地結合，也增強了整個中歐與波羅的海地區的韌性與安全。」

瑙塞達（Gitanas Nausėda）則指出，這項工程「建立在數百年來波蘭與立陶宛之間的信任與團結之上」，象徵兩國「共同守護自由與歐洲安全的決心」。

他補充說，新的路線使得「從立陶宛出發，如今可在約4到5小時內抵達華沙，而在20多年前，這趟行程需耗費近兩天，這樣的進步在過去是難以想像的。」

「波羅的海之路」屬於歐洲E67國際幹道，這條道路不僅促進區域經濟往來，也被北約視為強化東翼防衛的戰略路線。

波蘭總統府指出，此路段的啟用「顯著提升北約在波羅的海國家的軍事運輸能力，並可在危機情況下實現快速部隊調動。」

這條高速公路位於「蘇瓦烏基走廊（SuwałkiGap）」附近，介於俄羅斯的加里寧格勒飛地與白俄羅斯之間，被北約視為可能在衝突中成為關鍵瓶頸的戰略地帶。

立陶宛公共廣播公司LRT報導指出，波蘭與立陶宛政府近期在能源與基建合作上不斷加強聯繫。兩國今年初與其他波羅的海國家共同脫離俄羅斯電網，正式轉接歐盟能源系統，被視為區域能源安全的重要一步。

除了公路建設，另一項歐盟旗艦工程「波羅的海鐵路（Rail Baltica）」，計劃於2030年完成，屆時將建立一條標準軌鐵路，連接波蘭與波羅的海3國，並與歐洲鐵路網整合。

隨著波蘭將經濟、貿易與軍事重心逐步轉向北方，波蘭與波羅的海及北歐鄰國的協作正在形成更穩固的戰略聯盟。此舉被視為波蘭在俄烏戰爭背景下，持續強化北約東翼安全與歐洲防衛體系的具體實踐。（編輯：韋樞）

波蘭 立陶宛 北約

相關新聞

李在明就任後首次、APEC前夕！南韓軍方：北韓發射彈道飛彈

南韓軍方22日表示，北韓向東海發射至少一枚型號不明的彈道飛彈。

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，劫匪利用館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫...

川普催生也沒用！育兒、居住成本高 誰敢住紐約還生3個？

美國總統川普喊話要美國人多生小孩，但在紐約，由於兒童托育和居住成本高昂，過去10年來紐約市擁有3個以上孩子的家庭數量下降...

「封鎖」還是「橋梁」？高市早苗任命林芳正為總務大臣的深謀遠慮

日本首位女首相高市早苗21日上任，因原內閣官房長官林芳正轉任總務大臣引發熱議：這是「封鎖」對手還是構築「橋梁」？《東洋經...

中資掌控逾6成東京火化場 年年漲價還有間諜滲透隱憂

日本東京23區僅有9座火化場，其中6座由民營的「東京博善」經營。中資背景的廣濟堂入主後，火化費從5.9萬日圓一路漲至9萬日圓，是日本其他地方的10倍。居民怨聲載道，甚至出現家屬拒領遺體的現象。前警視廳外事課公安更警告，火化場掌握死亡與戶籍資料，恐成間諜滲透的新管道。

美台國防工業會議落幕 美擬提全球指引納入台灣

美國計畫公布全球指引，旨在加速審議，並為美國國防合作夥伴開放技術能力，且該指引預計納入台灣，預料有助於美台技術共同研發，...

