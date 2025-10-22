傳因加薩戰爭政策起爭執 納坦雅胡開除國安顧問

快訊

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已將他解職，他的任期立即結束。據稱兩人對加薩戰爭期間的政策存在分歧。

綜合法新社與路透社報導，哈尼比在聲明中表示：「總理納坦雅胡今天通知我，他打算任命一名新的國家安全委員會（National Security Council）主席。」

哈尼比同時呼籲對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動史無前例襲擊期間的安全漏洞進行調查。這起事件引發了加薩戰爭。自10月10日起，加薩地區已實施脆弱的停火。

襲擊發生的兩年後，納坦雅胡政府尚未成立委員會調查此事，遭以色列在野黨指控拖延進程。

納坦雅胡辦公室在聲明中說，納坦雅胡將任命國家安全委員會副主席瑞赫（Gil Reich）擔任代理主席，感謝哈尼比「在過去3年擔任國家安全委員會主席期間的服務，並祝福他未來一切順利」。

哈尼比是納坦雅胡所屬聯合黨（Likud Party）的前國會議員與部長，自2023年起擔任國家安全顧問。「以色列時報」（The Times of Israel）報導，據稱他反對納坦雅胡在今天夏天入侵加薩市的計畫，以及上月在卡達狙殺哈瑪斯領袖的失敗行動。

自從加薩戰爭爆發以來，納坦雅胡還解僱了國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）。

