傳因加薩戰爭政策起爭執 納坦雅胡開除國安顧問
以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已將他解職，他的任期立即結束。據稱兩人對加薩戰爭期間的政策存在分歧。
綜合法新社與路透社報導，哈尼比在聲明中表示：「總理納坦雅胡今天通知我，他打算任命一名新的國家安全委員會（National Security Council）主席。」
哈尼比同時呼籲對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動史無前例襲擊期間的安全漏洞進行調查。這起事件引發了加薩戰爭。自10月10日起，加薩地區已實施脆弱的停火。
襲擊發生的兩年後，納坦雅胡政府尚未成立委員會調查此事，遭以色列在野黨指控拖延進程。
納坦雅胡辦公室在聲明中說，納坦雅胡將任命國家安全委員會副主席瑞赫（Gil Reich）擔任代理主席，感謝哈尼比「在過去3年擔任國家安全委員會主席期間的服務，並祝福他未來一切順利」。
哈尼比是納坦雅胡所屬聯合黨（Likud Party）的前國會議員與部長，自2023年起擔任國家安全顧問。「以色列時報」（The Times of Israel）報導，據稱他反對納坦雅胡在今天夏天入侵加薩市的計畫，以及上月在卡達狙殺哈瑪斯領袖的失敗行動。
自從加薩戰爭爆發以來，納坦雅胡還解僱了國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言