快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

奈及利亞油罐車翻覆 民眾撿油遇爆炸釀35死

中央社／ 拉哥斯21日綜合外電報導

奈及利亞中部尼日州今天再次發生油罐車翻覆爆炸事件，官方證實，至少造成35人身亡。

綜合路透社與法新社報導，事故地點位於尼日州（Niger State）比達（Bida）至阿加耶（Agaie）路段。這也是最近奈國類似意外中最新一起。

國家緊急事務管理署當地協調員侯賽尼（IbrahimHussaini）表示：「一輛油罐車翻覆後開始漏油，許多民眾趕到現場撿拾外漏的汽油，沒想到油罐車隨後爆炸，導致他們全身嚴重燒傷。」

奈國聯邦道路安全團（Federal Road Safety Corps）證實，事故中至少有35人身亡。

奈及利亞管線基礎設施有限，大量石油製品需仰賴道路運輸，而路況普遍破舊，到處是坑洞，油罐車在顛簸 之下易生事故，導致每年數十人因此喪生。

尼日 爆炸

延伸閱讀

影／高雄小港油罐車左轉翻覆 路人驚愕幸未釀傷亡

國1北上汐止追撞死亡車禍 南下受影響內2線車道封閉回堵11公里

台中死亡車禍家屬痛訴法令不嚴 遺體送進殯儀館前...一度「不下車」

牧師遭綁架殺害 奈國基督徒受害嚴重

相關新聞

李在明就任後首次、APEC前夕！南韓軍方：北韓發射彈道飛彈

南韓軍方22日表示，北韓向東海發射至少一枚型號不明的彈道飛彈。

中資掌控逾6成東京火化場 年年漲價還有間諜滲透隱憂

日本東京23區僅有9座火化場，其中6座由民營的「東京博善」經營。中資背景的廣濟堂入主後，火化費從5.9萬日圓一路漲至9萬日圓，是日本其他地方的10倍。居民怨聲載道，甚至出現家屬拒領遺體的現象。前警視廳外事課公安更警告，火化場掌握死亡與戶籍資料，恐成間諜滲透的新管道。

美台國防工業會議落幕 美擬提全球指引納入台灣

美國計畫公布全球指引，旨在加速審議，並為美國國防合作夥伴開放技術能力，且該指引預計納入台灣，預料有助於美台技術共同研發，...

川習會腳步近 川普：也有可能不會發生

美國總統川普預計月底與中國國家主席見面，不過川普21日說，「也有可能不會發生」；川普表示，有人可能會說不想見面了，認為兩...

女力出頭 高市早苗當選日相 新內閣名單出爐 包含十個新面孔、兩名女閣員

日本國會昨（21）日舉行首相指名選舉，自民黨總裁（黨魁）高市早苗最終勝出，成為日本歷史上首位女首相。高市當選後隨即舉行記...

學者：高市早苗財政更趨擴張性

經濟學家指出，相較於前首相石破茂，日本新科首相高市早苗的財政政策可能會更趨擴張性，但施壓日本銀行（央行）延後升息的影響將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。