奈及利亞油罐車翻覆 民眾撿油遇爆炸釀35死
奈及利亞中部尼日州今天再次發生油罐車翻覆爆炸事件，官方證實，至少造成35人身亡。
綜合路透社與法新社報導，事故地點位於尼日州（Niger State）比達（Bida）至阿加耶（Agaie）路段。這也是最近奈國類似意外中最新一起。
國家緊急事務管理署當地協調員侯賽尼（IbrahimHussaini）表示：「一輛油罐車翻覆後開始漏油，許多民眾趕到現場撿拾外漏的汽油，沒想到油罐車隨後爆炸，導致他們全身嚴重燒傷。」
奈國聯邦道路安全團（Federal Road Safety Corps）證實，事故中至少有35人身亡。
奈及利亞管線基礎設施有限，大量石油製品需仰賴道路運輸，而路況普遍破舊，到處是坑洞，油罐車在顛簸 之下易生事故，導致每年數十人因此喪生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言