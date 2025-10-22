奈及利亞油罐車翻覆 民眾撿油遇爆炸釀35死

奈及利亞中部尼日州今天再次發生油罐車翻覆爆炸事件，官方證實，至少造成35人身亡。

綜合路透社與法新社報導，事故地點位於尼日州（Niger State）比達（Bida）至阿加耶（Agaie）路段。這也是最近奈國類似意外中最新一起。

國家緊急事務管理署當地協調員侯賽尼（IbrahimHussaini）表示：「一輛油罐車翻覆後開始漏油，許多民眾趕到現場撿拾外漏的汽油，沒想到油罐車隨後爆炸，導致他們全身嚴重燒傷。」

奈國聯邦道路安全團（Federal Road Safety Corps）證實，事故中至少有35人身亡。

奈及利亞管線基礎設施有限，大量石油製品需仰賴道路運輸，而路況普遍破舊，到處是坑洞，油罐車在顛簸 之下易生事故，導致每年數十人因此喪生。