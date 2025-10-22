川習會腳步近 川普：也有可能不會發生

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為2019年6月2日，美國總統川普（左）在日本大阪G20團峰會期間會見大陸國家主席習近平。美聯社
美國總統川普預計月底與中國國家主席見面，不過川普21日說，「也有可能不會發生」；川普表示，有人可能會說不想見面了，認為兩人會面太令人不快，不過川普說，「這只是公事而已」（It’s just business）。

川普21日在白宮與共和黨籍參議員共進午餐，他在致詞時表示，他即將在2周後與習近平於南韓見面，兩人準備討論很多議題；川普說，中國方面希望討論他們可能被課徵157%的關稅；川普表示，這個關稅稅率比他們預期的高出一點。

川普說，美中雙方互動良好，他也預期美中談判會很順利；川普也提到美國與日本、南韓和歐洲國家都達成協議，全是因為美國向他們課徵關稅；川普強調，關稅等於國家安全。

川普表示，他與習近平的關係很好，他希望與習近平達成很好的協議，也希望習近平能為中國達成很好的貿易協議，不過川普強調說，美中之間達成的協議必須要公平。

川普說，中國長年來從美國賺取很多錢，而美國什麼錢都沒有賺到，是一面倒的情況；川普甚至認為說，中國剝削美國賺取而來的錢打造出了中國的軍隊。

川普重申說，美中必須達成公平的協議，他認為，川習會會非常成功，很多人也引頸期盼這場會面；不過川普話鋒一轉又說，川習會可能不會發生，指有意外有可能發生，例如有人可能會說，他不想見面了，認為兩人會面令人討厭，但川普說，這只是公事而已。

