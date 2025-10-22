美副總統范斯率團訪以色列 力保加薩停火協議

美國副總統范斯今天在訪問以色列期間表示，對加薩停火協議能否維持下去抱持「極為樂觀」的態度。范斯此行目的在於鞏固對加薩停火及戰後重建計畫的支持。

法新社報導，儘管以色列擔心巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）恐利用停火期間在加薩重整勢力，范斯（JD Vance）表示，華府不會為哈瑪斯解除武裝設定最後期限。加薩停火協議是由美方斡旋達成。

在此之前，美國總統川普警告，若哈瑪斯不遵守停火協議，美國在中東的盟邦將入侵加薩，以徹底殲滅哈瑪斯。

范斯在以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）舉行的記者會上說：「我們在過去一週的所見所聞，讓我對停火協議能夠維持下去感到非常樂觀。」

他補充說：「我認為，大家應該為（加薩）當前的局勢感到自豪。這需要持續不斷的努力，也需要持續的監督與管理。」

范斯預計明天在耶路撒冷（Jerusalem）會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等人。

在范斯抵達以色列前，川普對哈瑪斯發出嚴厲警告。

他在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示：「現在我們在中東及周圍地區的強大盟友許多都已明確且堅定地告知我，如果哈瑪斯繼續胡作非為，他們非常願意應我要求出動大量兵力進入加薩，來整治哈瑪斯。」