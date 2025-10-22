快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

川普：預期與習近平達成良好協議 但也可能取消會談

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他下週出席在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，預期與中國國家主席習近平達成「良好」貿易協議，但也示警說，這場高度矚目的會談仍有可能取消。

法新社報導，自川普（Donald Trump）首次宣布將在APEC峰會與習近平見面以來，他對這場會談的態度反覆，一會兒打算赴約，一會兒又猶豫不決。

川普今天在白宮與共和黨籍參議員共進午餐時指出：「我們將會有一份公平協議，我認為這次會談將非常成功。確實，許多人正引頸期盼。」

不過，川普補充說：「（這場會談）也許不會發生。情況可能有變，例如有人可能會說，『我不想見面，氣氛太僵了。』但實際情況並不糟糕。」

川普於9月19日首次宣布，將在韓國與習近平會面，這會是他重返白宮以來兩人首度見面，並表示預計2026年初造訪中國。

不過，中國本月稍早宣布擴大管制稀土礦出口後，川普揚言取消與習近平會面，並威脅對中國祭出高額關稅，後來又改變這個立場。

川普19日表示將與習近平會面，而且他預計明年初造訪中國，「行程大致已經排定」。

川普16日才表示，預計2週內於匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會晤俄羅斯總統普丁（VladimirPutin），討論烏克蘭戰爭議題。但白宮今天指出，「近期」沒有計劃舉行這場會面。

川普 習近平 白宮

延伸閱讀

鄭麗文拋赴陸會晤習近平 廖達琪：一定要強調中華民國

川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙

澳駐美大使曾批「史上最具破壞性總統」川普嗆：我也不喜歡你

川普要宴會廳 白宮開拆東翼

相關新聞

川普月底會習近平 將談台灣…稱台是中國「眼中的蘋果」

美國總統川普廿日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，他認為中國無意武力犯台，也看不出來中國會這麼做。川普表示將在明年初訪問中...

高市早苗當選日本首位女首相 計畫會晤川普

日本國會廿一日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗與日本維新會結盟，在眾院首輪投票就過半當選，成為日本第一○四代與首位女...

日媒：日相高市想當柴契爾 但轉向學梅克爾

高市早苗廿一日成為日本憲政史上首位女性首相。日本「President」雜誌前總編輯小倉健一撰文指出，高市為確保權力，背棄...

法首位前總統坐牢 沙克吉喊冤

曾於二○○七年至二○一二年擔任法國總統的沙克吉，廿一日被關進巴黎聖蒂監獄，是一九四五年法維琪政府元首貝當因叛國罪入獄以來...

羅浮宮劫案 專家：竊賊手法業餘

法國巴黎羅浮宮十九日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫珠寶，得...

學者觀察：日相上任沒蜜月期 台灣有事難有突破

學者觀察日本新首相高市早苗的執政，均指向內部挑戰大，她需有效平衡派系之爭，先確保預算有序通過，再爭取回應日本民眾對經濟表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。