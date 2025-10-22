聽新聞
0:00 / 0:00
學者觀察：日相上任沒蜜月期 台灣有事難有突破
學者觀察日本新首相高市早苗的執政，均指向內部挑戰大，她需有效平衡派系之爭，先確保預算有序通過，再爭取回應日本民眾對經濟表現的期待；對外，高市勢必會緊盯中美關係，可預見日本會在美國印太戰略布局中扮演更重要角色。
中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，從現在起，高市的執政沒有蜜月期，現在起的兩個月是關鍵。
高市過去主張「台灣有事就是日本有事」，輔仁大學日文系特聘教授何思慎說，一直以來「台灣有事」並未登上日本的政策文件，在高市手上也很難有突破，更不要以為高市會在台灣安全上做出什麼具體承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言