學者觀察：日相上任沒蜜月期 台灣有事難有突破

聯合報／ 記者張文馨廖士鋒陳宥菘／綜合報導

學者觀察日本首相高市早苗的執政，均指向內部挑戰大，她需有效平衡派系之爭，先確保預算有序通過，再爭取回應日本民眾對經濟表現的期待；對外，高市勢必會緊盯中美關係，可預見日本會在美國印太戰略布局中扮演更重要角色。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，從現在起，高市的執政沒有蜜月期，現在起的兩個月是關鍵。

高市過去主張「台灣有事就是日本有事」，輔仁大學日文系特聘教授何思慎說，一直以來「台灣有事」並未登上日本的政策文件，在高市手上也很難有突破，更不要以為高市會在台灣安全上做出什麼具體承諾。

