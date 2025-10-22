10月28日川普、高市首次峰會 聚焦對美投資、美日同盟

讀賣新聞報導，美日兩國政府透露，美國總統川普預定於本月廿七日至廿九日訪問日本，成為日本首相高市早苗上任後第一場重量級外交活動。

川普將在廿七日與日皇德仁會面；廿八日與新上任的日相高市舉行首次會談，並考慮共進午餐。

美日兩國政府相關人士指出，川普上次與德仁會面是在他第一任總統任期內，二○一九年五月以「令和」時代首位國賓身分訪日。

川普和高市預計廿八日舉行高峰會，雙方將就強化美日同盟的嚇阻與應對能力、落實美日關稅協議與經濟合作進行磋商。川普當天也將會晤日本遭北韓綁架受害者家屬，並視察位於神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，另有與日本財界人士會面的行程正在協調中。

共同社報導，川普與高市會談時，將要求日方確實履行石破政府為換取美國降低關稅而承諾的總額五千五百億美元對美投資。他還可能敦促日方在能源、半導體、重要礦產等領域，提出更加具體的投資計畫。