高市繼承安倍路線 對陸強硬

日本新首相高市早苗是自民黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第九條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續安倍晉三「積極和平主義」與「自由開放印太」戰略，經濟政策也呼應安倍，被外界視為「安倍路線繼承者」。

高市對中國立場強硬，長期關注台海局勢。她在哈德遜研究所書面回答中明確指出，「台灣海峽和平與穩定是日本關切的議題」，並強調「絕不能以武力或脅迫方式片面改變現狀」，呼籲透過和平對話解決問題。她形容台灣是日本「極為重要的友人與夥伴」，雙方共享自由、民主與法治等價值觀，重申「台灣有事就是日本有事」，若台海爆發衝突日本勢必受到直接影響。

高市說，雖然日本與台灣無正式邦交，但在經濟、科技與人道領域的實務合作「應該更加深化」。她也呼籲，為防止台灣「變成第二個香港」，日本與台灣及歐美民主國家應建立「準安全同盟」，共同維護地區和平。

高市早苗現年六十四歲，從政逾卅年。一九九三年以無黨籍身分首次當選眾議員，之後九度連任，政治歷練豐富。一九九六年加入自民黨後，深受前首相安倍晉三提拔與影響。二○○六年安倍首次執政時，她首次入閣，擔任內閣府特命擔當大臣，二○一四年安倍再度執政時，任命她為日本首位女性總務大臣。

在經濟政策上，高市主張延續「安倍經濟學」三支箭：貨幣寬鬆、財政刺激與結構改革，並提出「高市經濟學」。她認為日本成長率長期停滯，應採取擴張性政策振興產業，政府要主動投資科技與能源轉型領域，帶動就業與創新。

高市強調「減稅與擴大公共支出」並行，以刺激內需與企業投資，同時反對日本央行過早升息，認為緊縮貨幣將削弱復甦動能。

高市在選舉政見中提出削減燃油稅、檢討臨時稅率、設置福利稅收抵免、強化外資投資審查、制定反間諜法等。她主張在全球供應鏈重組時代，日本必須以產業政策帶動科技自主，減少依賴中國關鍵原料與半導體製程。

在外交與安全政策上，高市將日美同盟視為日本外交與安全基石。她在選前接受美國華府智庫「哈德遜研究所」提問時指出，「日美同盟是印太地區和平與繁榮的根基」，主張日美加強合作。她支持推進日美投資與貿易協議，落實七月達成的關稅協定，確保日美在經濟安全上的實質合作。

高市指出，日本將繼續推動「自由開放的印太」構想，鞏固與美國、印度、澳洲及東南亞國家合作，建立更堅固的區域安全網。