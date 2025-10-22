日媒：日相高市想當柴契爾 但轉向學梅克爾

高市早苗廿一日成為日本憲政史上首位女性首相。日本「President」雜誌前總編輯小倉健一撰文指出，高市為確保權力，背棄保守派信念，她想效仿「鐵娘子」英國前首相柴契爾夫人，如今可能轉向德國前首相梅克爾的務實路線，借鑑在野黨政策穩定政權。

高市長期以保守派「鐵娘子」形象示人，崇尚英國前首相柴契爾，強調參拜靖國神社等民族主義立場。但是日前靖國神社秋季例行大祭，她以「外交考量」為由放棄參拜，震驚支持者。小倉健一批評，這顯示高市為登上首相寶座，向黨內自由派、日本維新會及中韓等鄰國妥協，淡化「保守之星」光環。

此舉與柴契爾的堅定信念相反，更似梅克爾的務實執政，梅克爾善於吸納對手政策，如最低工資、關閉核電廠削弱在野黨，換取十六年穩定政權。

自民黨在眾議院失去單獨過半地位，公明黨又退出執政聯盟，高市轉而與日本維新會及理念迥異的ＮＨＫ黨結盟。她全盤接受維新會提出的「國會議員總席次削減」條件，無視自民黨內阻力，展現「梅克爾式」妥協。

小倉指出，高市將借鑑維新會與國民民主黨的經濟政策，如減稅應對物價上漲，作為未來數月施政重點，帶來短期經濟穩定，例如盡速追加預算。

不過，日本媒體表示，高市的自民黨支持者不太可能全盤接受維新會提出的要求，包括眾議院席位削減一成、兩年內暫停徵收百分之八的食品消費稅以及禁止企業政治捐款。這類政策上的衝突，可能很快就會考驗自民黨和維新會執政聯盟的穩定性。

高市會妥協，算是迫不得已。自民黨一黨獨大時代已結束，日本進入多黨政治時代，立命館大學教授上久保誠人說，高市會受到其執政聯盟交易性質的過度限制，「高市沒有展現真面目的空間，她能做的就是在每項政策上尋求合作」。

小倉健一說，柴契爾以信念促成改革卻分裂英國，梅克爾以妥協穩住德國卻招致批評，高市選擇後者，未來會是「改革者」或「投機政客」，仍待觀察。