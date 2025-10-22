高市早苗當選日本首位女首相 計畫會晤川普

日本國會廿一日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗與日本維新會結盟，在眾院首輪投票就過半當選，成為日本第一○四代與首位女首相。高市當晚舉行記者會說，計畫很快會晤美國總統川普，以提升美日關係到新高度。

六十四歲的高市說，美日同盟是日本外交和安全的基石，想透過坦誠意見交換來深化與川普的信賴關係，她也表明川普已預定近期訪日。高市另形容南韓是重要鄰國，希望會晤南韓總統李在明。

高市表示，下周將出席在馬來西亞舉行的東協相關峰會和南韓慶州亞太經合會峰會，這是會晤許多世界領袖的絕佳機會，「我們維護自由開放印太作為我外交支柱，將繼續大力推進這點，使其與時俱進，並深化與志同道合國家和全球南方夥伴的合作」。

高市說，日本正面臨嚴峻內外挑戰，沒空停滯，「我們將大膽行動，不畏改變，從第一天就全速前進」。她也說決心為日本帶來實質貢獻，打造強大日本經濟，並透過外交和安保捍衛日本國家利益，會在首次內閣會議指示起草一項經濟方案，將採取堅定措施減輕物價上漲的負擔。

高市也說，計畫號召在野各黨合作謀求政治穩定，現在沒時間提前解散眾議院改選。新內閣當晚舉行首次內閣會議。

自民黨在眾院有一九六席、維新卅五席，加上「有志之會」黨團等，高市在眾院首輪得到二三七票，比過半多四票。在參院，高市首輪拿一二三票，差過半數一票，最後在決選以一二五票擊敗最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥的四十六票，其餘為廢票或空白票。

高市當選後，當天在皇居舉行首相任命儀式及閣員認證儀式，高市內閣正式成立。前首相石破茂內閣同日上午總辭，他在任三八六天，在戰後卅六名首相排名第廿四。

新內閣官房長官木原稔廿一日下午公布內閣名單，高市在總裁選舉的對手茂木敏充任外務大臣、小泉進次郎任防衛大臣、林芳正為總務大臣。共同社報導，這顯示高市有意透過新內閣展現黨內團結。

高市另任命兩名女性大臣，片山皋月出任首名女性財務大臣，小野田紀美任經濟安保大臣。高市競選總裁時曾喊出讓女性閣僚占比與北歐國家相仿，但這次名單加上高市本人，女性僅佔一成六，低於丹麥的三成六、芬蘭六成一。日本最多女閣僚紀錄是五人。

維新會不入閣，僅派遠藤敬擔任首相輔佐官做為雙方溝通管道。高市預計廿四日進行「所信表明演說」對國會說明施政理念，本月還計畫與川普會談。今年度追加預算案擬在十二月上旬提出。高市廿日已與維新會簽下聯合執政意向書，同意在這屆臨時國會提出並通過減少眾院一成席次的提案，明年通過「副首都構想」法案，討論食品飲料兩年不徵消費稅等。

日本自民黨總裁高市早苗昨當選新任首相，我朝野都齊聲祝賀，賴清德總統代表我政府與國人，對高市早苗表達誠摯祝賀。前總統蔡英文也分享她和高市合照，恭喜高市早苗當選日本憲政史上第一位女性首相，台中市長盧秀燕也說身為女性參政者，更能體會這分榮耀。南韓總統李在明、歐盟執委會主席范德賴恩等各國領袖也相繼致賀。