川普月底會習近平將談台灣 稱台是中國「眼中的蘋果」

美國總統川普廿日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，他認為中國無意武力犯台，也看不出來中國會這麼做。川普表示將在明年初訪問中國，也說本月底和中國國家主席習近平會面時，將討論台灣問題。

在白宮與澳洲總理艾班尼斯會面時，川普被問到美國在印太海域的行動是否足以阻止習近平入侵台灣，川普表示：「我認為我們跟中國會沒問題。中國並不想這麼做。這不代表他不重視，因為他很可能非常在意，但我沒看到發生什麼事。」

美軍強大 認習無意武力犯台

川普並未明確表示會授權動用武力防衛台灣，但他聲稱中國明白「美國目前是全球最強大軍事力量，我們無論哪一方面都是最強，沒有人敢輕舉妄動。我完全不認為習主席會這麼做」。

他還提到：「在涉及台灣及其他議題上，我認為我們會和睦相處。」

川普和習近平本月底將赴南韓出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，屆時兩人預計會面。川普指出，他的首要任務是跟中國達成「公平」貿易協議。

美調整對台獨立場？ 會討論

路透報導，當記者問及美國是否會為了與中國達成貿易協議而調整在「台獨」問題的立場時，川普表示：「我們將會討論許多事情。我認為這會是其中之一，但我現在不打算談。」

他說：「我想對中國好。我喜歡我和習主席的關係，我們關係很好。」

川普還表示，他將於明年初訪問中國，「我已獲邀到中國，會在明年初某個時候去，我們大致上安排好了。」

川普與艾班尼斯在白宮會晤時，簽署旨在對抗中國的關鍵礦產協議，川普同時承諾加快交付澳洲核潛艦。

陸方：台灣問題 中國人的事

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日被問到前述問題時回應，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切溝通與交往。對於川普稱明年初將訪問大陸，郭嘉昆僅表示，「我目前沒有可以提供的訊息」。

至於川習會可能談到台灣問題，郭嘉昆回應稱，中方在台灣問題上的立場是一貫的明確的，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。「如何解決台灣問題是中國人自己的事」，中方願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不允許任何人任何勢力，以任何方式將台灣從中國分裂出去。

立委洪孟楷質詢時說，川習會預計月底進行，川普已說「台灣議題」會是討論之一，我方談判還在討論，是否受川習會影響？行政院長卓榮泰說，美中兩國之間有千絲萬縷的關係跟談判內容，台灣跟美國同樣站在AI領先世界的地位，不論是台灣協助美國，或台灣跟美國一起壯大。他希望也相信，川普跟習近平見面時，應該站在美台跟世界共同利益的角度去談。