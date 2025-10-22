聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／川普熱中大國政治 台灣成籌碼

聯合報／ 本報記者陳熙文
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）。法新社
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）。法新社

美國總統川普廿日在白宮罕見提到台灣，然而這可不代表川普真的把台灣放在心上，現場雖是回應記者對於印太地區的提問，但隨著川習會日期逼近，川普此番發言恐還是以美國利益出發，讓台灣成為他談判籌碼之一。

川普上台後，熱中大國政治的傾向非常明顯，尤其是在俄烏戰爭上，一開始就未力挺烏克蘭，還處處為俄羅斯緩頰、幫腔，直到後來俄國不願讓步，川普對烏國的態度才出現一百八十度的轉變，不過近期又傳出川普故態復萌，施壓烏克蘭妥協停戰、割棄領土。顯然，川普評估各國的標準是以實力論之，態度則取決於他能從交易中獲取什麼利益。

台灣議題上，在川普的總統第二任期中，台灣顯然不常出現在川普的雷達上，不僅川普對台態度保持戰略模糊，他每每提到台灣都是與晶片、半導體有關，且偏向負面形容，指台灣搶走了美國的晶片生意，又或者是，台灣在川普口中成了晶片回流美國生產製造的阻礙。

如今，對於中國是否有可能進犯台灣，川普回答說，他不認為中國想這麼做、看不出中國會這麼做，還不忘提他與中國國家主席習近平關係很好，美國不會和中國有問題。

很明顯，川普的出發點還是美國，就算是回答與台灣相關的問題，他也要強調美國不會在美中談判中吃虧。

面對中國犯台的疑問，川普沒有提到美國或台灣的嚇阻政策，也沒有提到中國武力犯台對印太可能造成的衝擊，而是直接反應說，他不認為中國會這樣做，一來顯示川普認為中國握有兩岸情勢升級的主動權，全憑習近平決定，二來在川普心中，台灣恐怕沒有置喙的餘地和角色。

至於中方是否會要求美國公開表態反對台獨，川普很務實地指出，川習會一定會提到台灣議題，川普也沒有表現出不能談的意思；但川普拒絕透露答案的態度，研判除不希望陷入爭議，也有可能是希望把這個議題視為談判的籌碼之一，讓中國留有懸念，不希望提前公開底牌。

問題就在於中國有多希望美國對此表態，美國又能用此交換到什麼？月底即將到來的川習會，台灣恐怕仍是大國談判桌上的籌碼之一。

川普 習近平 台灣 美中台 烏克蘭 俄烏戰爭 籌碼 川習會 台灣議題 台獨

延伸閱讀

俄羅斯：普亭與川普會面時間未定 雙方未提具體日期

川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙

川普亞洲行受矚目 攸關全球經濟和地緣政治前景

頂住川普39%高關稅 瑞士9月對美出口反彈

相關新聞

川普月底會習近平將談台灣 稱台是中國「眼中的蘋果」

美國總統川普廿日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，他認為中國無意武力犯台，也看不出來中國會這麼做。川普表示將在明年初訪問中...

觀察站／川普熱中大國政治 台灣成籌碼

美國總統川普廿日在白宮罕見提到台灣，然而這可不代表川普真的把台灣放在心上，現場雖是回應記者對於印太地區的提問，但隨著川習...

學者觀察：日相上任沒蜜月期 台灣有事難有突破

學者觀察日本新首相高市早苗的執政，均指向內部挑戰大，她需有效平衡派系之爭，先確保預算有序通過，再爭取回應日本民眾對經濟表...

10月28日川普、高市首次峰會 聚焦對美投資、美日同盟

讀賣新聞報導，美日兩國政府透露，美國總統川普預定於本月廿七日至廿九日訪問日本，成為日本首相高市早苗上任後第一場重量級外交...

高市繼承安倍路線 對陸強硬

日本新首相高市早苗是自民黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第九條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續...

日媒：日相高市想當柴契爾 但轉向學梅克爾

高市早苗廿一日成為日本憲政史上首位女性首相。日本「President」雜誌前總編輯小倉健一撰文指出，高市為確保權力，背棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。