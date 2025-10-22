觀察站／川普熱中大國政治 台灣成籌碼

美國總統川普廿日在白宮罕見提到台灣，然而這可不代表川普真的把台灣放在心上，現場雖是回應記者對於印太地區的提問，但隨著川習會日期逼近，川普此番發言恐還是以美國利益出發，讓台灣成為他談判籌碼之一。

川普上台後，熱中大國政治的傾向非常明顯，尤其是在俄烏戰爭上，一開始就未力挺烏克蘭，還處處為俄羅斯緩頰、幫腔，直到後來俄國不願讓步，川普對烏國的態度才出現一百八十度的轉變，不過近期又傳出川普故態復萌，施壓烏克蘭妥協停戰、割棄領土。顯然，川普評估各國的標準是以實力論之，態度則取決於他能從交易中獲取什麼利益。

在台灣議題上，在川普的總統第二任期中，台灣顯然不常出現在川普的雷達上，不僅川普對台態度保持戰略模糊，他每每提到台灣都是與晶片、半導體有關，且偏向負面形容，指台灣搶走了美國的晶片生意，又或者是，台灣在川普口中成了晶片回流美國生產製造的阻礙。

如今，對於中國是否有可能進犯台灣，川普回答說，他不認為中國想這麼做、看不出中國會這麼做，還不忘提他與中國國家主席習近平關係很好，美國不會和中國有問題。

很明顯，川普的出發點還是美國，就算是回答與台灣相關的問題，他也要強調美國不會在美中談判中吃虧。

面對中國犯台的疑問，川普沒有提到美國或台灣的嚇阻政策，也沒有提到中國武力犯台對印太可能造成的衝擊，而是直接反應說，他不認為中國會這樣做，一來顯示川普認為中國握有兩岸情勢升級的主動權，全憑習近平決定，二來在川普心中，台灣恐怕沒有置喙的餘地和角色。

至於中方是否會要求美國公開表態反對台獨，川普很務實地指出，川習會一定會提到台灣議題，川普也沒有表現出不能談的意思；但川普拒絕透露答案的態度，研判除不希望陷入爭議，也有可能是希望把這個議題視為談判的籌碼之一，讓中國留有懸念，不希望提前公開底牌。

問題就在於中國有多希望美國對此表態，美國又能用此交換到什麼？月底即將到來的川習會，台灣恐怕仍是大國談判桌上的籌碼之一。