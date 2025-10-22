高市早苗繼承安倍路線 對陸強硬

日本新首相高市早苗是自民黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第9條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續安倍晉三「積極和平主義」與「自由開放印太」戰略，經濟政策也呼應安倍，被外界視為「安倍路線繼承者」。

高市對中國立場強硬，長期關注台海局勢。她在哈德遜研究所書面回答中明確指出，「台灣海峽和平與穩定是日本關切的議題」，並強調「絕不能以武力或脅迫方式片面改變現狀」，呼籲透過和平對話解決問題。她形容台灣是日本「極為重要的友人與夥伴」，雙方共享自由、民主與法治等價值觀，重申「台灣有事就是日本有事」，若台海爆發衝突日本勢必受到直接影響。

高市說，雖然日本與台灣無正式邦交，但在經濟、科技與人道領域的實務合作「應該更加深化」。她也呼籲，為防止台灣「變成第二個香港」，日本與台灣及歐美民主國家應建立「準安全同盟」，共同維護地區和平。

高市指出，日本將繼續推動「自由開放的印太」構想，鞏固與美國、印度、澳洲及東南亞國家合作，建立更堅固的區域安全網。

高市主張擴大防衛能力，推動自衛隊「國防軍化」，強化遠距打擊與網路戰力。她支持將防衛預算逐步提升至國內生產毛額（GDP）2%。