學者：高市早苗財政更趨擴張性
經濟學家指出，相較於前首相石破茂，日本新科首相高市早苗的財政政策可能會更趨擴張性，但施壓日本銀行（央行）延後升息的影響將有限。
根據高市競選自民黨總裁時的政見，她短期內預料將透過降低燃油稅，因應物價高漲的問題，未來將把財政支持轉向人工智慧（AI）和先進晶片等戰略領域。不過，根據自民黨與日本維新會達成的協議，高市要在年底前提交並通過一項削減眾議院席次的法案，她可能以削減國會席次的工作為優先，延後推出抗通膨措施。
經濟學家認為，目前高市擴張財政的立場，在債市引發動盪、推高日債殖利率的風險較低，因為目前通膨居高不下，她可能會比之前審慎推動擴張政策，以免加劇人民的生活成本壓力，而且她也亟需爭取議員支持。主張精簡高效政府的維新會參與執政，可能會抑制財政擴張幅度，並為把投資鎖定在為AI等戰略領域鋪路。
將接任財務大臣的片山皋月，或許能在財政紀律與擴張目標之間找到平衡。
高市可能期望日銀維持寬鬆貨幣政策，但對日銀升息路徑的制約預料有限，主要是日銀若因政治壓力而維持利率更久，可能助長日圓拋售潮。高市可能覺得允許日銀縮減刺激力度較為務實。她很可能在日銀的下周決策會議前，會見日銀總裁植田和男，會後發言基調將透露兩人是否達成折衷協議。
