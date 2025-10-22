女力出頭 高市早苗當選日相 新內閣名單出爐 包含十個新面孔、兩名女閣員

日本國會昨（21）日舉行首相指名選舉，自民黨總裁（黨魁）高市早苗最終勝出，成為日本歷史上首位女首相。高市當選後隨即舉行記者會說，希望很快與美國總統川普會談，提升美日關係到新高度。

川普預定於本月27-29日訪問日本，28日與新上任的日本首相高市早苗舉行首次會談。

高市說，美日同盟是日本外交和安全的基石，想透過坦誠意見交換來深化與川普的信賴關係，她也表明川普已預定近期訪日。高市另形容南韓是重要鄰國，盼日韓關係以未來為導向安定發展，也希望會晤南韓總統李在明。

高市並指，下周將出席馬來西亞的東協相關峰會和南韓慶州亞太經合會峰會，這是會晤許多世界領袖的絕佳機會，「我們維護自由開放印太作為我方外交支柱，將繼續大力推進這一點，使其與時俱進，並深化與志同道合國家和全球南方夥伴的合作」。

高市說，日本正面臨嚴峻內外挑戰，沒空停滯，「我們將大膽行動，不畏改變，從第一天就全速前進」。她也說決心為日本帶來實質貢獻，打造強大日本經濟，並透過外交和安保捍衛日本國家利益；在首次內閣會議，她會指示起草一項經濟方案，將採取堅定措施減輕物價上漲的負擔。

自民黨雖失去長年合作的公明黨，但選前與日本維新會結盟，高市在眾院首輪就得到過半數的選票，參院則於第二輪投票出線。在皇居舉行的日皇親自任命首相及閣員認證儀式後，新內閣正式上路。

高市1961年3月7日生於奈良縣，高中畢業後就讀神戶大學，1984年畢業後就讀於日本知名的「松下政經塾」，也就是Panasonic創辦人松下幸之助創設的機構，培育許多政、商、學界人才。1993年，高市以無黨籍身分首度當選眾議員，但她的政治生涯可說深受前首相安倍晉三提拔與影響。高市1996年進入自民黨，2006年安倍首次執政時，她首次入閣，擔任內閣府特命擔當大臣；2014年安倍再度執政時，任命她為日本首位女性總務大臣，任期累計近1,500天，為歷代最長之一，確立其黨內地位。

上任後，高市早苗勢必將面臨接踵而來的內外壓力，包括團結自民黨黨內力量、執政聯盟在國會所面臨的經濟施政掣肘、移民與政治改革等國內議題，以及美國關稅與美中的地緣政治問題。

觀察家認為，女性領袖的行事作風通常比較能夠跳脫傳統，也有望帶來新氣象。新內閣名單於21日稍晚就已出爐，其中包含兩名女閣員，共有十人首次被延攬入閣，扣除高市早苗的情況下，共有二名女性，其中包括最年輕的閣員為小野田紀美42歲。高市與18名閣員的平均年齡為59.37歲。較去年11月第二次石破內閣啟動時的平均年齡61.95歲，年輕2.58歲。



