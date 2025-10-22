遭川普威脅 哥倫比亞召回大使

哥倫比亞廿日宣布，由於美國總統川普表示將對哥倫比亞加徵關稅並停止提供哥國援助，哥國政府已召回駐美大使。

路透報導，川普十九日稱哥倫比亞總統裴卓是「非法毒品首腦」，裴卓政府表示這番言論具冒犯性，顯示哥國與美國關係陷入新低點。

哥倫比亞外交部表示：「哥倫比亞駐美大使賈西亞-潘尼亞已被總統裴卓召回進行磋商，他已返回波哥大。」

裴卓反對美軍在加勒比海地區以反毒為由攻擊船隻，這些行動造成數十人死亡，並加劇區域緊張情勢。許多法律專家與人權運動人士也譴責這些軍事行動。

川普表示，美國將切斷對哥倫比亞的財政援助，並將公布加徵新關稅的細節。目前哥國銷往美國商品被課徵百分之十關稅。

哥國曾是西半球獲得最多美國援助的國家之一，但由於美國政府的人道主義部門美國國際開發總署關閉，今年的資金流入突然縮減。

美國是哥倫比亞最大貿易夥伴，據哥倫比亞美國商會數據，運往美國的貨物占哥倫比亞出口的百分之卅五，而從美國進口的商品中，有百分之七十是哥倫比亞無法自行生產。

哥倫比亞外交部矢言將為裴卓與國家自主權尋求國際支持。裴卓早年擔任參議員時，因揭露涉及販毒的右翼準軍事組織與腐敗政客之間的勾結，而在政壇嶄露頭角。

裴卓十九日譴責美軍最新一次對所謂「運毒船」的轟炸，這次行動造成三人死亡。他表示，這艘船隻屬於一個「辛苦維生的家庭」，而非美國國防部長赫塞斯所稱隸屬左翼叛亂組織。

裴卓在社群媒體Ｘ上表示：「川普先生，哥倫比亞從未對美國無禮，您卻對哥倫比亞無禮且無知。我不是商人，更非毒販。我的心中沒有貪婪。」