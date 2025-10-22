中國女子 巴黎博物館偷金塊被逮

法國檢察官廿一日表示，一名中國女子涉嫌竊盜巴黎自然歷史博物館收藏的金塊，近日被捕並遭起訴。法國近來有數間文化機構遭入侵竊取珍寶，引起全球譁然及關注。

法新社報導，巴黎自然歷史博物館這起竊盜案發生於上月十六日，大約一個月後，知名的羅浮宮博物館十九日也發生珠寶劫案。

巴黎檢察官貝庫歐表示，一名廿四歲中國女子上月卅日在西班牙巴塞隆納落網，她涉嫌闖入巴黎自然歷史博物館，偷走六塊金塊，價值約一百七十五萬美元（約台幣五千四百萬元）。

這名嫌犯本月十三日已移交給法國當局，她當天被指控犯下竊盜與刑事共謀罪，並受到羈押。

根據貝庫歐，這名女子被捕時，她正試圖處理近一公斤的熔化金塊。

被竊藏品都有文物價值，包含玻利維亞十八世紀捐贈的金塊、俄羅斯沙皇尼可拉斯一世一八三三年所贈來自烏拉地區的金塊，還有可追溯至美國加州淘金熱潮的金塊。貝庫歐提到，一九九○年在澳洲發現的五公斤大型金塊也被偷走。

她補充道，總共有將近六公斤金塊失竊，損失估達一百七十五萬美元，其歷史與科學價值則「無價」。

調查人員發現，博物館兩扇門遭人以研磨器械切割，展示櫃也遭到噴槍破壞。現場附近找到噴槍、研磨器械、螺絲起子、氣瓶跟鋸子等工具。

貝庫歐談到，監視器影像顯示，事發當天凌晨一時後不久有一人單獨潛入博物館，並於凌晨四時左右離開。她強調，相關調查仍在進行中。