川習會將觸及台灣議題 川普認為台灣是習眼中的蘋果

美國總統川普20日表示，他下周和中國國家主席習近平會面時，將討論的主要議題包括稀土、芬太尼、黃豆，也包括台灣議題，他預料兩人將達成公平的貿易協議，並透露他已受邀訪問中國大陸，可能明年初造訪。

他也淡化台海衝突的風險，認為台灣是習近平眼中的蘋果（重視之物），並暗示中國不會想要攻打台灣。

川普20日接受媒體採訪，被問到美國國防部長赫塞斯5月曾提及習近平最快2027年下令攻打台灣的威脅、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）是否要威嚇大陸時回答，「沒錯，我確實這麼認為，我認為它（AUKUS）是，但我認為我們不會需要它（AUKUS），我認為我們和中國將處得不錯，中國不想這麼做（攻打台灣）」。

川普當天稍早在白宮與澳洲總理艾班尼斯簽署礦產協議、並表示AUKUS大有進展。

他說，「美國是迄今舉世最強軍事強權，其他國家難望項背」，「我們有最好的設備，我們所有東西都是最好，沒人會亂來，我完全不認為習主席會那麼做」，關於台灣，川普說，這不代表台灣不是習近平眼中的蘋果，因為或許就是，「但我認為任何事都不會發生。」

川普再被追問，有報導指他可能宣布不支持台灣獨立、以換取美中協議，他回答，「我現在不會談這個…我會說的是，我幾周後和習主席在南韓時，再來討論這個問題，我們會談很多事情，我想那（台灣）會是其中之一」。川普和習近平月底將出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時兩人預定會面。

面對中國大陸加強稀土出口管制，川普表示，中國大陸目前支付55%-57%關稅，他認為中國會坐下來並跟他們達成非常公平的協議，若無法達成協議，關稅將往上加100%，並暗示可能再實施飛機與飛機零組件出口管制，「我們的優勢在飛機，我們賣給他們很多飛機，他們也需要」，「他們用稀土威脅我們，我也用關稅威脅它們，但我還能用很多其他東西來威脅」。他也表示，他希望中國大陸購買美國黃豆。

川普一再重申，他和習近平、以及美中的關係都很好，中國大陸也一直很尊重美國，「我已經受邀訪問中國，我會在明年初造訪，這事可說已底定」，「我認為我們最終會和中國大陸達成一項相當好的協議，將是偉大的貿易協議。」



延伸閱讀

卓揆：川習會美會著眼世界共同利益