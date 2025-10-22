卓揆：川習會 美會著眼世界共同利益

川習會將觸及台灣議題，行政院長卓榮泰昨（21）日表示，台、美同樣站在AI領先地位，相信美國總統川普與中國國家主席習近平見面時，應會站在美台與世界共同利益角度去談。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，國民黨立委洪孟楷質詢，近日副總統蕭美琴受訪時表示，台灣投資美國，包含台積電（2330）生態系、上下游產業鏈、人才培育，全部都要移往美國，遭外界質疑是「移山」。

卓榮泰、經濟部長龔明鑫異口同聲表示：「沒有。」龔明鑫解釋，不是要移過去，而是力量的延伸，產業本來在台灣，就會立足台灣。就廠商而言，到海外、全球布局，第一要有訂單，第二要能賺錢。

洪孟楷提到，川習會預計月底進行，美中兩大強權，川普已說「台灣」會是討論議題之一，我方談判還在討論，是否受川習會影響？

卓榮泰說，美中兩國間有千絲萬縷的關係跟談判內容，台灣跟美國同樣站在AI領先世界的地位，不論是台灣協助美國，或台灣跟美國一起壯大。他希望、也相信，川普跟習近平見面時，應該站在美台跟世界共同利益的角度去談。

卓榮泰表示，世界共同利益包括經濟利益、民主政治利益、地緣關係利益，他現在無法界定美中談判要談什麼內容，但是他相信若提到台灣，應站在世界共同利益。

卓榮泰表示，AI快速發展是全球共同需求，包括美國在內，國內產業會有自主性的全球布局，這是產業自主，也是跟美方談判「台灣模式」當中最重要的大原則。除產業自主投資外，政府也會提出金融支持。