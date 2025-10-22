快訊

影／坤達涉逃兵今晨返台 未上銬帶回永和分局協助調查

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

卓揆：川習會 美會著眼世界共同利益

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

川習會將觸及台灣議題，行政院長卓榮泰昨（21）日表示，台、美同樣站在AI領先地位，相信美國總統川普與中國國家主席習近平見面時，應會站在美台與世界共同利益角度去談。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，國民黨立委洪孟楷質詢，近日副總統蕭美琴受訪時表示，台灣投資美國，包含台積電（2330）生態系、上下游產業鏈、人才培育，全部都要移往美國，遭外界質疑是「移山」。

卓榮泰、經濟部長龔明鑫異口同聲表示：「沒有。」龔明鑫解釋，不是要移過去，而是力量的延伸，產業本來在台灣，就會立足台灣。就廠商而言，到海外、全球布局，第一要有訂單，第二要能賺錢。

洪孟楷提到，川習會預計月底進行，美中兩大強權，川普已說「台灣」會是討論議題之一，我方談判還在討論，是否受川習會影響？

卓榮泰說，美中兩國間有千絲萬縷的關係跟談判內容，台灣跟美國同樣站在AI領先世界的地位，不論是台灣協助美國，或台灣跟美國一起壯大。他希望、也相信，川普跟習近平見面時，應該站在美台跟世界共同利益的角度去談。

卓榮泰表示，世界共同利益包括經濟利益、民主政治利益、地緣關係利益，他現在無法界定美中談判要談什麼內容，但是他相信若提到台灣，應站在世界共同利益。

卓榮泰表示，AI快速發展是全球共同需求，包括美國在內，國內產業會有自主性的全球布局，這是產業自主，也是跟美方談判「台灣模式」當中最重要的大原則。除產業自主投資外，政府也會提出金融支持。

美國 卓榮泰 川普

延伸閱讀

川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙

保障外送員權益 卓榮泰：明年1月跟立院討論整套指引

川普亞洲行受矚目 攸關全球經濟和地緣政治前景

鄭麗文恐訪中？ 卓揆：期待對等交流

相關新聞

川普月底會習近平 將談台灣…稱台是中國「眼中的蘋果」

美國總統川普廿日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，他認為中國無意武力犯台，也看不出來中國會這麼做。川普表示將在明年初訪問中...

高市早苗當選日本首位女首相 計畫會晤川普

日本國會廿一日舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗與日本維新會結盟，在眾院首輪投票就過半當選，成為日本第一○四代與首位女...

日媒：日相高市想當柴契爾 但轉向學梅克爾

高市早苗廿一日成為日本憲政史上首位女性首相。日本「President」雜誌前總編輯小倉健一撰文指出，高市為確保權力，背棄...

法首位前總統坐牢 沙克吉喊冤

曾於二○○七年至二○一二年擔任法國總統的沙克吉，廿一日被關進巴黎聖蒂監獄，是一九四五年法維琪政府元首貝當因叛國罪入獄以來...

羅浮宮劫案 專家：竊賊手法業餘

法國巴黎羅浮宮十九日上演「七分鐘珠寶大劫案」，四名劫匪利用羅浮宮館外施工工地的升降平台破窗闖入後，砸開展示櫃洗劫珠寶，得...

美台國防工業會議落幕 美擬提全球指引納入台灣

美國計畫公布全球指引，旨在加速審議，並為美國國防合作夥伴開放技術能力，且該指引預計納入台灣，預料有助於美台技術共同研發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。