快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

沙克吉案 反映法國左右分裂

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

法國前總統沙克吉入獄，但此案判決結果以及司法體系對待沙克吉的方式，仍在法國國內引發激烈爭論與政治效應。

巴黎上訴法院院長布拉德說，審判沙克吉案的法官們在社群媒體上成為攻擊目標，其中一些甚至收到死亡威脅。

沙克吉雖二○一二年就已卸任，但在自己的中間偏右共和黨及總統馬克宏陣營都保持影響力，並在二○二二年大選公開支持馬克宏。

馬克宏並未對判決結果發表評論，在沙克吉被定罪後，他在社群媒體上表示，攻擊法官「不可接受」。不過，馬克宏上周五與沙克吉會面，被認為形同間接干預司法。馬克宏表示，在這種情況下與前總統會面「從人性角度來看是正常的」，重申不會對判決結果發表意見。

沙克吉提出上訴仍被法官下令強制入監，也引發討論。他的支持者譴責這項決定，認為對一個不存在潛逃風險的前國家元首來說，這是一種不必要的羞辱。

作為右翼擁護者，沙克吉深信他一直是法國司法與媒體中左翼勢力的目標。沙克吉支持者質疑，為何法院僅判決與犯罪集團共謀罪成立，而他被控的非法籌措政黨資金、挪用利比亞資金及貪汙等罪卻遭撤銷。

沙克吉的支持者說，「與犯罪集團共謀」一罪無所不包，通常檢方只在找不到其他證據時，才套用在販毒集團成員身上。這項罪名雖較其他罪為輕，法院對沙克吉的量刑卻又極為羞辱而嚴厲，不但判處七十歲老人五年監禁，犯罪事實又距今達廿年。判決亦不得「暫緩執行」，意味即使上訴也須監禁；但按法國法律，上訴期間犯罪嫌疑人仍被視為無罪。

部分人還是對沙克吉仍抱持相當的同情，認為他自稱受迫害有幾分道理。不過，這並非沙克吉首度觸法，這個自負且極具影響力的政治操盤手，經常為達目的衝撞法律。他先前已因試圖賄賂法官、收取非法獻金等罪名遭定罪，法院因利比亞緣故而重罰沙克吉，或許是向外國獨裁者尋求選舉資金極其嚴重。

雖然卸任的沙克吉已無東山再起可能，這件官司卻反映出法國已陷入嚴重分裂。

延伸閱讀

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

馬克宏指派卸任總理展開最後協商 盼化解政治危機

法國總理組新政府 變動不大恐難施展

相關新聞

俄羅斯：普亭與川普會面時間未定 雙方未提具體日期

美媒昨天披露，美國總統川普希望與俄羅斯總統普亭在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會恐有變數，克里姆林宮今天回應，俄美領袖可能會晤...

「日本鐵娘子」高市早苗就任首相 面臨內外壓力

保守派政治人物高市早苗在周二（10月21日）的日本國會眾議院投票中當選為日本首位女性首相。

珍寶失竊 羅浮宮否認求助以色列情報公司協助調查

羅浮宮博物館今天否認曾聯繫1家以色列情報公司，協助調查近日在館內發生的珠寶失竊案

法國前總統沙柯吉入獄 成歐盟國家前元首坐牢首例

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押進巴黎一座監獄服刑，成為首位坐牢的歐盟國家前元首，但他仍堅稱自...

降低對中國稀土依賴 美國澳洲簽礦物協議

中國加強稀土礦產出口管制之際，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯廿日在白宮簽署關鍵礦物協議，確保美國獲得澳洲礦產與稀土供應；...

遭川普威脅 哥倫比亞召回大使

哥倫比亞廿日宣布，由於美國總統川普表示將對哥倫比亞加徵關稅並停止提供哥國援助，哥國政府已召回駐美大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。