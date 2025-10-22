沙克吉案 反映法國左右分裂

法國前總統沙克吉入獄，但此案判決結果以及司法體系對待沙克吉的方式，仍在法國國內引發激烈爭論與政治效應。

巴黎上訴法院院長布拉德說，審判沙克吉案的法官們在社群媒體上成為攻擊目標，其中一些甚至收到死亡威脅。

沙克吉雖二○一二年就已卸任，但在自己的中間偏右共和黨及總統馬克宏陣營都保持影響力，並在二○二二年大選公開支持馬克宏。

馬克宏並未對判決結果發表評論，在沙克吉被定罪後，他在社群媒體上表示，攻擊法官「不可接受」。不過，馬克宏上周五與沙克吉會面，被認為形同間接干預司法。馬克宏表示，在這種情況下與前總統會面「從人性角度來看是正常的」，重申不會對判決結果發表意見。

沙克吉提出上訴仍被法官下令強制入監，也引發討論。他的支持者譴責這項決定，認為對一個不存在潛逃風險的前國家元首來說，這是一種不必要的羞辱。

作為右翼擁護者，沙克吉深信他一直是法國司法與媒體中左翼勢力的目標。沙克吉支持者質疑，為何法院僅判決與犯罪集團共謀罪成立，而他被控的非法籌措政黨資金、挪用利比亞資金及貪汙等罪卻遭撤銷。

沙克吉的支持者說，「與犯罪集團共謀」一罪無所不包，通常檢方只在找不到其他證據時，才套用在販毒集團成員身上。這項罪名雖較其他罪為輕，法院對沙克吉的量刑卻又極為羞辱而嚴厲，不但判處七十歲老人五年監禁，犯罪事實又距今達廿年。判決亦不得「暫緩執行」，意味即使上訴也須監禁；但按法國法律，上訴期間犯罪嫌疑人仍被視為無罪。

部分人還是對沙克吉仍抱持相當的同情，認為他自稱受迫害有幾分道理。不過，這並非沙克吉首度觸法，這個自負且極具影響力的政治操盤手，經常為達目的衝撞法律。他先前已因試圖賄賂法官、收取非法獻金等罪名遭定罪，法院因利比亞緣故而重罰沙克吉，或許是向外國獨裁者尋求選舉資金極其嚴重。

雖然卸任的沙克吉已無東山再起可能，這件官司卻反映出法國已陷入嚴重分裂。