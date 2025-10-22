法首位前總統坐牢 沙克吉喊冤

曾於二○○七年至二○一二年擔任法國總統的沙克吉，廿一日被關進巴黎聖蒂監獄，是一九四五年法維琪政府元首貝當因叛國罪入獄以來，首位坐牢的法國前領導人。

法院判決指出，沙克吉於二○○七年競選總統期間因親信收受利比亞已故強人格達費提供的非法政治獻金，觸犯刑事共謀罪，判處五年有期徒刑。主審法官加巴里諾說其「情節極為嚴重，可能損害公民信任」。

在為期三個月的審判中，檢方控訴沙克吉「與過去卅年來最令人髮指的獨裁者，達成浮士德式貪腐協議，以謀取格達費資助的競選資金」。今年六月，沙克吉就因貪汙與濫權判決遭撤回法國最高榮譽「法國榮譽軍團勳章」，成為第二個撤銷此勳章的前領導人，第一個則是貝當。

沙克吉的委任律師英格蘭表示監禁沙克吉毫無理由，已提出上訴，但「他至少會被關三周或一個月」。沙克吉則在社群媒體X寫道，「今天關進牢中的不是一名前總統，而是無辜的人。我深信終有一日真相會大白」。

支持沙克吉的數十名群眾自清晨起就聚集在沙克吉住處外，手持其肖像並高唱法國國歌；隨著沙克吉與其妻子、歌手兼名模卡拉布妮牽手步出住處，支持者高喊「釋放沙克吉」。

沙克吉將在大小僅二點七坪至三點三坪的單人牢房服刑，房中設有廁所、淋浴間、桌子、小電爐、小冰箱及小電視，每月需繳交十四歐元（約台幣五百元）費用。他每天能在隔離的庭院獨自活動一小時，家人也能探訪或利用書信、手機聯繫。

儘管沙克吉說不希望受到特殊待遇，但獄方考量獄中還收容毒販與恐怖分子，為避免其他囚犯與其接觸並防止囚犯利用偷運進獄中的手機偷拍他的照片，故將其單獨關押。

沙克吉對費加洛報說，自己帶了三本書，其中一本是大仲馬的「基督山恩仇記」，還打算在獄中寫一本書。「基督山恩仇記」是描述無辜卻被判入獄的人如何逃獄復仇。

巴黎聖蒂監獄前副主管勞特說，「單獨監禁的條件相當艱苦，你一直孤獨一人，能聯繫的只有監獄工作人員。基於安全考量不能接觸其他拘留者，社會孤立會讓生活困難」。

法國總統馬克宏上周才在總統府接見沙克吉，他說「基於人性會見前任很正常」。隨著沙克吉入獄，法國司法部長達馬南也說將探望沙克吉，確保其安全與監獄正常運作。