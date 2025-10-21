快訊

高市早苗：盼儘快會見川普 深化日美關係

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本第一位女首相高市早苗。路透
日本自民黨總裁高市早苗今天獲國會指名，成為日本史上首位女首相。她今晚在記者會上指出，希望儘快與美國總統川普會面，推動日美關係邁向新層次。

高市早苗今晚首次以首相身分發表談話。她表示，她希望與川普「坦率對話」，盼討論亞太、中東、烏克蘭及雙邊關係等議題。她還說，將儘一切努力因應美國的關稅影響。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾指出，川普將在本月底訪問日本，接著前往韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

高市早苗表示，她打算儘快與川普總統會面，推動日美關係邁向新層次，與美國的同盟關係是日本外交與安全的基石。

她也提及，她希望日本央行採取貨幣政策，實現以薪資增長的方式，穩定達到2%的通膨率目標，而非僅由成本推升。

高市早苗指稱，她將擬定「經濟方案」以因應物價上漲，她的政府「首要任務」是協助日本民眾對抗通膨。

日本央行 美國 川普 高市早苗

