控性侵受害女回憶錄上市 英國安德魯王子壓力升高

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
英國安德魯王子。（路透）
指控美國金融家艾普斯坦性犯罪的受害女子朱弗里回憶錄今天上市，與艾普斯坦有關聯的英國國王查爾斯三世之弟、醜聞纏身的安德魯王子面臨的壓力再度升高。

法新社報導，隨著朱弗里（Virginia Giuffre）回憶錄的出版，美國與英國兩地再度聚焦艾普斯坦（JeffreyEpstein）案。

在美國，關於是否公開這位身敗名裂的金融家與性犯罪者的相關檔案爭議持續升溫。而在英國，朱弗里指控安德魯王子（Prince Andrew）在她年僅17歲未成年時性侵她。朱弗里已於今年4月去世。安德魯始終否認她的說法，但隨著朱弗里回憶錄出版，事件又再度受到關注。

安德魯王子17日在英王查爾斯三世（King CharlesIII）的壓力下，宣布放棄王室頭銜與榮譽。

朱弗里擁有美國與澳洲雙重國籍，已於今年4月去世，終年41歲。她的遺作「無人之女」（Nobody’sGirl）在身後出版。

該書的代筆作者華勒斯（Amy Wallace）告訴英國廣播公司（BBC），朱弗里若能看到安德魯王子被迫放棄頭銜，「她會認為這是一場勝利」。

英國國王 安德魯王子 美國

