「日本鐵娘子」高市早苗就任首相 面臨內外壓力

保守派政治人物高市早苗在周二（10月21日）的日本國會眾議院投票中當選為日本首位女性首相。

她在當日即著手組建新內閣，希望通過這一團隊推動社會、經濟和國家安全方面的改革，以避免她的政府重蹈近年來自民黨（LDP）組建的內閣均短命夭折的覆轍。

在眾議院的465張選票中，高市獲得了237票。她所領導的自民黨此次得到了新聯合執政伙伴——右翼傾向的日本維新會（JIP）的支持。

日本維新會總部位於大阪，目前仍是一個區域性少數黨派，但該黨有意擴大其在全國的選舉影響力。

儘管與自民黨在政治立場上存在明顯分歧，但日本維新會的領導層認為，參與執政聯盟將賦予其政治正當性，並有助於拓展選民基礎。

然而，考慮到新政府面臨的諸多挑戰，也不排除選民在下一次選舉中對自民黨和日本維新會同時表達不滿的可能性。

這意味著，如果高市希望比前任首相石破茂（任期386天）執政時間更長，她就必須立即展開行動。

首要任務：修復自民黨內部裂痕

日本天普大學亞洲研究主任傑夫·金斯頓（Jeff Kingston）認為：「新首相的首要任務是修復黨內的深層裂痕，並重建公眾對自民黨的信任。」

「與此同時，她還必須想辦法讓這個『奇怪的聯盟』運作起來」，他在接受德國之聲（DW）採訪時說，「目前來看，這個聯盟只是基於一些模糊的承諾和沒有時間表的議程。」

金斯頓指出，大多數普通日本人最關心的是政府能否出台政策來緩解他們所感受到的「經濟陣痛」。

「人們普遍感到經濟低迷，新政府必須找到辦法應對生活必需品價格高漲的問題，因為大多數人現在都覺得生活壓力巨大。」

作為已故前首相安倍晉三的堅定追隨者，高市早苗預計將恢復其多項政策。東京Amova資產管理公司的首席全球策略分析師芬克（Naomi Fink）指出，高市支持積極的財政政策和寬鬆的貨幣措施。

東京證券交易所對高市的上任反應積極。由於市場預期國內政治局勢將趨於穩定，日經指數周二收盤創下歷史新高，突破49000點。

物價高企與工資水平停滯不前的雙重壓力

儘管市場表現樂觀，但工資增長停滯以及非正式就業人口比例上升仍是高市必須迅速應對的問題。

東京上智大學政治學教授安野正（Tadashi Anno）指出，日本選民在7月的參議院選舉中已表達了對自民黨的不滿——在這次選舉中該黨表現慘淡，使得其作為少數派政府的地位進一步削弱，最終導致石破茂下台。

「人們表達了對經濟停滯、日元疲軟和物價上漲的不滿」，這位學者指出，儘管自民黨與日本維新會討論了降低生活必需品價格的計劃，但目前尚不清楚他們能否迅速通過相關立法並真正惠及民眾。

川普訪日帶來外交考驗

另一項迫在眉睫的挑戰是美國總統川普即將展開為期三天的正式訪日行程，他將於下周一抵達東京，隨後前往韓國。

儘管日本已承諾一項價值5500億美元的投資計劃以安撫川普，但東京方面仍擔心他可能提出更多要求。

「川普非常難以預測」，政治學教授安野正指出，「在安全政策方面，日本在2022年已作出重大轉變，承諾將國防開支提高至GDP的2%。但美國似乎仍認為日本做得不夠，我認為美方很可能會在這一問題上施加更多壓力。」

他補充說，儘管日本財政狀況緊張，但東京深知，川普曾威脅包括日本和韓國在內的盟國，如果不滿足其要求，美國就會從這些國家撤走駐軍。高市將盡最大努力避免在此問題上被迫接受最後通牒。

聯合執政前景不明

根據法律，高市早苗在2028年秋季之前無需面對新一輪大選。她希望能與日本維新會在關鍵議題上勉強維持合作，尤其是必須在明年2月底前通過預算案。

但由於她領導的是一個沒有多數席位的政府，若反對黨聯合一致，將使她的執政之路異常艱難。

「日本維新會並未獲得任何內閣職位，這表明他們希望在與自民黨的聯盟中保持靈活性」，安野指出，「這使得聯盟前景不穩。如果日本維新會希望實現自己的政策目標，他們就會繼續合作，但我不認為這種關係能長期維持。」

天普大學的學者金斯頓也認同這一點，他說：「日本維新會無法像前聯合執政夥伴公明黨那樣在選舉中幫助自民黨，我估計這將在下次選舉中讓自民黨失去20%的席位。」

「我預測這個政府最多維持一年，日本政治將再次陷入『一年換一相』的循環。」

他最後總結說：「唯一可以確定的，就是不確定性。」

【 本文章由德國之聲授權提供】