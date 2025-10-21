俄羅斯：普亭與川普會面時間未定 雙方未提具體日期

美媒昨天披露，美國總統川普希望與俄羅斯總統普亭在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會恐有變數，克里姆林宮今天回應，俄美領袖可能會晤的時間未定，雙方目前均未提出任何具體日期。

美國有線電視新聞網（CNN）先前報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原本計劃本週召開布達佩斯峰會的籌備會議，但現已遭到擱置。

不過克里姆林宮（Kremlin）否認有任何計畫遭到延後。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）表示：「我們無法延後尚未敲定的事務。川普（Donald Trump）總統和普亭（Vladimir Putin）總統均未提出（會面）確切日期。這需要嚴謹的準備工作。」

培斯科夫補充道，莫斯科當局目前對俄美兩位總統可能何時會面「毫無所知」。

俄羅斯方面今天也提到，自川普與普亭今年8月舉行領袖峰會以來，俄方對與烏克蘭達成和平協議的條件並未改變。

拉夫羅夫告訴記者，他對CNN「缺乏誠信」的報導感到驚訝，並強調落實美俄領袖8月在阿拉斯加峰會達成的共識，遠比下次兩人會面的時間和地點重要。

另一方面，烏克蘭官員指出，俄羅斯轟炸烏國能源基礎設施，導致切爾尼戈夫州（Chernihiv）數以十萬計民眾今天無電力可用，部分人甚至遭停水；無人機襲擊威脅持續存在，導致維修作業延遲。

烏克蘭能源部表示，切爾尼戈夫州同名首府及北部地區的電力供應全面中斷。

這波襲擊也鎖定鄰近的烏克蘭北部蘇米州（Sumy），是俄羅斯在冬季降臨前打擊烏克蘭能源系統的最新行動。