快訊

淹沒道路！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖晚間9時許溢流 台9線便道遭沖毀

蕭邦鋼琴大賽台裔奪冠！世界最強鋼琴為何都是亞洲人？

新壽掰掰？傳北市府「祕密基地」備案曝光 輝達已放棄T17、T18

蘇丹首都國際機場停擺逾2年 重啟前夕周邊傳遭襲擊

中央社／ 喀土穆21日綜合外電報導

位於非洲國家蘇丹首都的喀土穆國際機場暫停營運2年多後，原定明天重新開放，讓國內線復飛，但目擊者表示，今晨機場周邊遭無人機攻擊，並傳出爆炸聲響。

自從2023年4月蘇丹軍方與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）爆發戰鬥以來，喀土穆國際機場（Khartoum International Airport）一直關閉，雙方戰鬥也導致首都多處關鍵基礎設施受損嚴重。

多名目擊者告訴法新社，當地時間今天凌晨4時至6時（格林威治時間2時至4時），喀土穆市中心及南部地區都能聽到無人機飛行的聲音，機場所在區域則傳出爆炸聲。

住在喀土穆南部阿札哈里區（Al-Azhari）的一名目擊者說，他聽到爆炸聲後，一架無人機從頭頂飛過。

另一名市中心居民表示，他在凌晨4時被天空中的無人機聲驚醒，「不久後，我們就聽到機場方向傳來巨大爆炸聲」。

蘇丹民航局（Civil Aviation Authority）昨天宣布，機場預定明天重新開放，國內線航班將在完成技術及營運準備工作後逐步恢復。

蘇丹軍方今年稍早重新掌握喀土穆的控制權，自那時起，喀土穆情勢相對穩定，但仍持續發生無人機攻擊情事，快速支援部隊則多次被控攻擊軍事及民用基礎設施。

喀土穆 機場 爆炸

延伸閱讀

美台國防工業會議 副防長籲打造無人機非紅供應鏈

美台國防工業會議談無人機 聚焦共同發展、生產製造議題

阿聯酋貨機降落後墜海 香港機場：疑因失控滑出跑道

已婚營造業特助染開發女強人…機場牽手遊越南被拍 正宮獲賠20萬

相關新聞

俄羅斯：普亭與川普會面時間未定 雙方未提具體日期

美媒昨天披露，美國總統川普希望與俄羅斯總統普亭在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會恐有變數，克里姆林宮今天回應，俄美領袖可能會晤...

「日本鐵娘子」高市早苗就任首相 面臨內外壓力

保守派政治人物高市早苗在周二（10月21日）的日本國會眾議院投票中當選為日本首位女性首相。

珍寶失竊 羅浮宮否認求助以色列情報公司協助調查

羅浮宮博物館今天否認曾聯繫1家以色列情報公司，協助調查近日在館內發生的珠寶失竊案

法國前總統沙柯吉入獄 成歐盟國家前元首坐牢首例

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押進巴黎一座監獄服刑，成為首位坐牢的歐盟國家前元首，但他仍堅稱自...

控性侵受害女回憶錄上市 英國安德魯王子壓力升高

指控美國金融家艾普斯坦性犯罪的受害女子朱弗里回憶錄今天上市，與艾普斯坦有關聯的英國國王查爾斯三世之弟、醜聞纏身的安德魯王...

高市早苗成首位女日相 歐盟執委會主席讚「創造歷史」

日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上首位女首相。歐盟執行委員會主席范德賴恩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。