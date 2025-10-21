蘇丹首都國際機場停擺逾2年 重啟前夕周邊傳遭襲擊

位於非洲國家蘇丹首都的喀土穆國際機場暫停營運2年多後，原定明天重新開放，讓國內線復飛，但目擊者表示，今晨機場周邊遭無人機攻擊，並傳出爆炸聲響。

自從2023年4月蘇丹軍方與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）爆發戰鬥以來，喀土穆國際機場（Khartoum International Airport）一直關閉，雙方戰鬥也導致首都多處關鍵基礎設施受損嚴重。

多名目擊者告訴法新社，當地時間今天凌晨4時至6時（格林威治時間2時至4時），喀土穆市中心及南部地區都能聽到無人機飛行的聲音，機場所在區域則傳出爆炸聲。

住在喀土穆南部阿札哈里區（Al-Azhari）的一名目擊者說，他聽到爆炸聲後，一架無人機從頭頂飛過。

另一名市中心居民表示，他在凌晨4時被天空中的無人機聲驚醒，「不久後，我們就聽到機場方向傳來巨大爆炸聲」。

蘇丹民航局（Civil Aviation Authority）昨天宣布，機場預定明天重新開放，國內線航班將在完成技術及營運準備工作後逐步恢復。

蘇丹軍方今年稍早重新掌握喀土穆的控制權，自那時起，喀土穆情勢相對穩定，但仍持續發生無人機攻擊情事，快速支援部隊則多次被控攻擊軍事及民用基礎設施。