珍寶失竊 羅浮宮否認求助以色列情報公司協助調查

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
巴黎羅浮宮發生失竊案的第二天，續暫停開放。美聯社
羅浮宮博物館今天否認曾聯繫1家以色列情報公司，協助調查近日在館內發生的珠寶失竊案。

法新社報導，總部位於特拉維夫的CGI集團告訴法新社，羅浮宮因CGI集團2019年成功協助德國1間博物館追回失竊文物，因而向他們尋求協助。

CGI集團執行長那維（Zvika Naveh）向法新社表示：「羅浮宮破例委託我們協助查明涉案人員身分，並追回遭竊文物。」

不過，羅浮宮駁斥了這項說法。館方說：「羅浮宮管理階層否認此事。」並未進一步回應。

針對進一步詢問，那維說，相關請託「是經由1名代表羅浮宮及包括保險公司的其他單位等中介機構提出的」。

羅浮宮管理階層則堅稱：「我們沒有聯絡任何人。」

法國警方目前正追緝4名竊賊，他們在19日闖入羅浮宮，在短短7分鐘之內竊走8件展品，包括法蘭西皇帝拿破崙（Napoleon）時期和其他君主時期的珠寶。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）說，這些收藏的「歷史價值無可估算」。

2019年11月，德國東部城市德勒斯登（Dresden）的綠穹珍寶館（Gruenes Gewoelbe）遭歹徒破窗闖入竊走多件合計含有4300多顆鑽石的藝品，總值估計達1億1300萬餘歐元（約新台幣40億3000萬元），部分寶物由5名被定罪的嫌犯歸還。

法新社當時聯繫綠穹珍寶館所屬的德勒斯登國家藝術收藏館（Dresden State Art Collections）時，德勒斯登國家藝術收藏館否認與CGI集團有任何合作。

那維則重申，無論羅浮宮或德勒斯登國家藝術收藏館「怎麼說都可以」，但他堅稱公司確實收到兩家博物館的請託。

他以「保密」為由，拒絕透露細節，僅稱請託「可能是由保險公司、保險公司律師、與博物館有關的單位，有可能甚至是部會提出的」。

羅浮宮 博物館 保險

