美國拚鞏固加薩停火協議 副總統范斯抵以色列會談

中央社／ 特拉維夫21日綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）今天抵達以色列，展開鞏固由美國促成、目前依然脆弱的加薩停火協議的任務，預計今明兩天將會晤美方特使、軍事專家及以色列高官。

法新社報導，以色列外交部在社群媒體貼文寫道，「歡迎范斯副總統來到以色列」，並附上范斯夫婦下飛機的照片。

以色列外交部還說，「應許之地與自由之地攜手合作，可以獲致更美好的未來」，包括讓剩下的十來具以色列人質遺體回到以色列。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）昨天歸還一具被扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質遺體，以色列今天說已確認遺體屬於2023年10月7日就遇害的海米（Tal Chaimi）。

41歲的海米是尼爾伊扎克集體農場（Nir Yitzhak）的衛戍民兵指揮官，他在哈瑪斯2023年10月攻擊以色列所引發的戰爭首日就遇害，遺體被帶回加薩。

范斯今天預計會晤美國中東事務高階特使及監控停火情形的軍事專家。根據以色列媒體報導，范斯明天也將在耶路撒冷（Jerusalem）與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等以色列領袖會談。

除了美國，卡達也是加薩停火的重要調解方。在哈瑪斯陣地遭遇一系列致命空襲後，卡達元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）今天指控以色列違反持續11天的停火協議。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天則表示，維持加薩的停火協議對於運送救命的人道援助而言至關重要，同時再次呼籲開放所有邊界關卡。

世界糧食計劃署中東地區發言人伊蒂法（AbeerEtefa）在日內瓦（Geneva）的簡報會上指出：「維持停火至關重要，實際上，這是我們能拯救人命的唯一途徑。」

「我們知道這是一項脆弱的停火，最重要的是它能夠持續下去。」

