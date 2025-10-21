衣索比亞火車事故釀14死29傷 多節車廂翻覆被壓毀
衣索比亞官方媒體今天報導，衣索比亞東部發生火車事故，造成至少14人喪生、29人受傷。該國電視台公布的照片顯示，有多節車廂翻覆，部分車廂被壓毀。
法新社報導，根據衣索比亞官方媒體引述的當地官員說法，事故發生於凌晨2時左右，當時這列載客火車正行駛在德韋勒鎮（Dewele）至戴爾達瓦市（DireDawa）之間的路線上。德韋勒鎮靠近鄰國吉布地的邊界。
當地一家電視台在臉書（Facebook）上發文稱：「戴爾達瓦—德韋勒線發生事故，造成14人死亡，另有29人輕重傷。」文中未提供更多細節。
該電視台公布的照片顯示，有多節車廂翻覆，部分車廂被壓毀。
衣索比亞是非洲人口第2多的國家，擁有約1億3000萬人，該國火車事故相對罕見。
1985年曾有一列從吉布地開往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的火車墜入山谷，造成超過400人死亡、500人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言