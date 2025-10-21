衣索比亞火車事故釀14死29傷 多節車廂翻覆被壓毀

衣索比亞官方媒體今天報導，衣索比亞東部發生火車事故，造成至少14人喪生、29人受傷。該國電視台公布的照片顯示，有多節車廂翻覆，部分車廂被壓毀。

法新社報導，根據衣索比亞官方媒體引述的當地官員說法，事故發生於凌晨2時左右，當時這列載客火車正行駛在德韋勒鎮（Dewele）至戴爾達瓦市（DireDawa）之間的路線上。德韋勒鎮靠近鄰國吉布地的邊界。

當地一家電視台在臉書（Facebook）上發文稱：「戴爾達瓦—德韋勒線發生事故，造成14人死亡，另有29人輕重傷。」文中未提供更多細節。

該電視台公布的照片顯示，有多節車廂翻覆，部分車廂被壓毀。

衣索比亞是非洲人口第2多的國家，擁有約1億3000萬人，該國火車事故相對罕見。

1985年曾有一列從吉布地開往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的火車墜入山谷，造成超過400人死亡、500人受傷。