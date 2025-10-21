索羅門群島知名抗中前省長蘇達尼辭世 享年55歲

友人證實，曾任學校教師的索羅門群島人口第一大省馬萊塔省前省長蘇達尼今天在首都荷尼阿拉逝世，享年55歲。他生前因直言不諱批評中國而受到國際矚目。

路透社報導，前總理蘇嘉瓦瑞（ManassehSogavare）2019年與台灣斷交，轉向與中國建交後，蘇達尼（Daniel Suidani）於馬萊塔省（Malaita）省長任內禁止中國企業進駐該省。

蘇達尼公開反對上述外交轉向之舉，強調蘇嘉瓦瑞競選期間未曾表明此意。他同時請美國提供援助。

索羅門群島後來與中國簽署安全協議，成為北京在這個具戰略重要性太平洋島國的最緊密盟友，令美國和澳洲引以為憂。

蘇達尼的政治顧問和友人塔利菲魯（CelsusTalifilu）在社群媒體發文證實，蘇達尼今天在荷尼阿拉（Honiara）一家醫院去世，死因沒有公開。蘇達尼2021年曾經前往台北治療頭痛等問題。

荷尼阿拉法院定明天就蘇達尼和塔利菲魯所涉案件是否應予撤銷作出裁定。兩人因與2021年馬萊塔省反中示威有關的非法集會而遭到指控。

塔利菲魯告訴路透社，影響力十足的演說家蘇達尼是索羅門群島民主發展重要人物。

索羅門群島國立大學（Solomon Islands NationalUniversity）學生會在臉書表示，國家失去一位提倡堅守民主價值的子民。

索羅門群島廣播公司（Solomon Islands BroadcastingCorporation）報導，馬萊塔省政府已發布聲明弔念這位前省長，強調「我們從他身上正向學習，幫助我們團結」。

馬萊塔省議會2023年表決通過不信任案，將蘇達尼免職。不過高等法院於今年裁定此舉違法。

他在去年大選中再次當選省議員。當年繼任蘇達尼的省長允許中國營造公司進駐馬萊塔省建設道路，去年在大選中落敗。