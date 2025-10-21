高市早苗當選日相 韓外交部：將與日本新內閣密切合作
韓國政府今天承諾將與日本新任首相高市早苗「密切合作」。高市早苗為對中鷹派且保守派色彩鮮明，稍早成為日本史上首位女性首相。
法新社報導，韓國外交部發言人李在雄（Lee Jae-woong）告訴記者：「我國政府將繼續與日本新內閣密切合作，以維持雙邊關係的正向發展動能。」
韓聯社報導，據悉韓國政府近日將向高市早苗致賀電，開始與日本新內閣溝通。
同日韓國總統府發言人姜由楨（Kang Yu-jung）於記者會上指出，韓方正與日方就舉行雙邊峰會事宜進行工作層級協商。
她表示，這場韓日峰會可能會在10月底韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行。
