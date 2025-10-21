高市早苗當選日相 韓外交部：將與日本新內閣密切合作

快訊

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

韓國政府今天承諾將與日本新任首相高市早苗「密切合作」。高市早苗為對中鷹派且保守派色彩鮮明，稍早成為日本史上首位女性首相。

法新社報導，韓國外交部發言人李在雄（Lee Jae-woong）告訴記者：「我國政府將繼續與日本新內閣密切合作，以維持雙邊關係的正向發展動能。」

韓聯社報導，據悉韓國政府近日將向高市早苗致賀電，開始與日本新內閣溝通。

同日韓國總統府發言人姜由楨（Kang Yu-jung）於記者會上指出，韓方正與日方就舉行雙邊峰會事宜進行工作層級協商。

她表示，這場韓日峰會可能會在10月底韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行。

日本 高市早苗

高市早苗當選日本首相 蔡英文發文「衷心祝福一切順利」

高市早苗對陸強硬 陸學者揭選「他」掌外相背後盤算：避免中日陷極端

高市早苗成日本首相 曾當樂團鼓手且愛騎重機

高市早苗當選日本首相！學者預期外交政策「跟安倍路線差不多」

法國前總統沙柯吉入獄 成歐盟國家前元首坐牢首例

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押進巴黎一座監獄服刑，成為首位坐牢的歐盟國家前元首，但他仍堅稱自...

高市早苗內閣名單公布 10人首次擔任閣員

日本自民黨總裁高市早苗今天被國會指名為日本第104任首相，並完成組閣，新任內閣官房長官木原稔下午對外宣布內閣名單，其中包...

李在明恭賀高市早苗當選日相 盼在南韓APEC峰會會晤

自民黨總裁高市早苗21日當選首名女性日本首相，南韓總統李在明幾小時後在臉書發文恭賀高市當選新任日相，並表示希望在下周登場...

高市早苗上任首場考驗！美日訂28日「川高會」 預料川普施壓這件事

讀賣新聞報導，美日兩國政府透露，美國總統川普預定於本月27日至29日訪問日本，行程概要已初步敲定。27日預計安排川普與日...

高市早苗當選日本首相！學者預期外交政策「跟安倍路線差不多」

日本自民黨總裁高市早苗21日當選新任日本首相，成為日本憲政史第一位日本女首相，對於高市早苗的外交政策走向，日本學者分析，...

高市早苗成首位女日相 歐盟執委會主席讚「創造歷史」

日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上首位女首相。歐盟執行委員會主席范德賴恩...

