菲律賓軍方：退將假訊息分化軍心 與中共手法雷同

菲律賓軍方今天表示，有不肖人士及團體企圖利用最近爆出的貪污醜聞，煽動退役將領散布假訊息以影響部隊團結，手法與中共的假訊息作戰雷同。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上說，中國共產黨持續運用假訊息與認知作戰等手段，推進中國的南海主張，而在菲律賓，也有人利用類似的操作手法，分化軍隊、削弱社會凝聚力。

崔尼代說，這些特定人士和團體企圖利用退役將領散布假訊息，破壞軍隊團結。

菲律賓媒體問及中共是否為背後主謀，崔尼代答覆，「這有待觀察，但很明確的是，這些人運用的手法與中共雷同」。

菲媒追問，中國是否可從此類假訊息作戰中得利，崔尼代回應，當社會凝聚力被削弱時，菲律賓人的思維也會動搖，讓菲律賓更容易受到外國認知作戰的滲透。

他呼籲軍警人員提高警覺，防止類似的滲透行動。

菲律賓8月間爆發治水工程弊案，多家承包商被指與政府官員、國會議員勾結，私吞工程款，引發民間示威潮，國會與其他相關機關仍在調查中。

有退役將領因此公開批評總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）治國無方，煽動軍方介入政治並撤回對政府的支持。

自1986年以來，菲律賓發生過2次「人民力量」革命，其中一次導致現任總統小馬可仕的父親老馬可仕倒台，另外還有10多次流產軍變，軍變話題迄今在菲律賓依然敏感。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）昨天在南部民答那峨島出席活動時也曾說，軍方正面臨「最新型態的挑戰」，包括假訊息與惡意資訊的擴散。

布勞納呼籲士兵們保持「紀律、團結與專業」，不要被假訊息操弄。