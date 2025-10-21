快訊

李在明恭賀高市早苗當選日相 盼在南韓APEC峰會會晤

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓總統李在明16日在位於首爾的總統辦公室發言。歐新社
自民黨總裁高市早苗21日當選首名女性日本首相，南韓總統李在明幾小時後在臉書發文恭賀高市當選新任日相，並表示希望在下周登場的南韓慶洲亞太經合會（APEC）峰會與高市見面。

李在明寫道，希望與高市合作，進一步強化韓日兩國與雙方人民之間未來導向、互惠的合作，也希望韓日領袖將基於穿梭外交，繼續頻繁會晤與密切溝通。

李在明強調，國際局勢變化當中，韓日關係重要性提升，兩國正處於關鍵轉折點，他希望在APEC峰會地點慶洲會晤高市，面對面舉行具建設性對話。

韓聯社21日報導說，高市當選日相可能為韓日關係投下不確定性；前兩名日相的對韓路線已讓兩國關係大幅增溫，但高市是否選擇接續此路線尚待觀察。高市對源自日本殖民朝鮮半島時期的歷史問題，以及日韓皆聲索主權的獨島（日稱竹島）問題等，都以鷹派立場著稱。

歐盟執委會主席范德賴恩21日也在社群媒體X發文，恭喜高市當選首名女日相，創造歷史，期待與她密切合作，讓歐盟和日本的獨特夥伴關係更上層樓，這是為了歐日共同的競爭力，也是為了雙方共同安全。

