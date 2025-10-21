葡萄牙里斯本爬坡纜車榮耀升降機事故 調查發現纜線不合規

葡萄牙首都里斯本知名爬坡纜車「榮耀升降機」今年9月發生脫軌撞毀事故，造成16人喪生，今天公布的官方調查報告指出，這座纜車的纜線不符合標準。

里斯本最具代表性觀光景點之一「榮耀升降機」（Gloria Funicular）今年9月3日發生脫軌撞毀事故，導致16人喪生、約20人受傷，罹難者中有11人為外國籍人士。

葡萄牙航空及鐵路事故調查局（GPIAAF）今天發布的35頁初步報告顯示，「榮耀升降機」纜線不符合里斯本交通營運商CCFL規定的標準。

「榮耀升降機」事故發生後，里斯本市內其他纜車均已停駛，葡萄牙航空及鐵路事故調查局表示，應待調查人員確認煞車系統在纜線斷裂時仍可以停止車廂，方可恢復運行。（編譯：陳正健）1141025