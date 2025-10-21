法國前總統沙柯吉入獄 成歐盟國家前元首坐牢首例

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
前法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因涉刑事共謀罪，上月遭法院判處5年有期徒刑。(路透)
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押進巴黎一座監獄服刑，成為首位坐牢的歐盟國家前元首，但他仍堅稱自己「無辜」。

沙柯吉在2007年至2012年間擔任法國總統，由於他曾在2007年競選總統期間，收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）提供的非法政治獻金，因此刑事共謀罪成立，被判處5年有期徒刑。

但他仍在社群媒體X發文寫道：「今天被關進牢裡的不是一名前總統，而是一個無辜的人。我深信總有一天會真相大白。」

法新社記者目擊沙柯吉離開住處，在警方押送下關進巴黎聖蒂監獄（La Sante），記者聽到囚犯在牢房裡高喊「歡迎沙柯吉！沙柯吉來了」。

沙柯吉不僅成為首位入獄的前歐盟國家元首，也是自二戰以來首位被判入獄的法國國家領導人，上一位是與納粹合作的法國維希政府（Vichy Regime）國家元首貝當（Philippe Petain）。

據報導，有數十名支持者及家庭成員自清晨起聚集在沙柯吉的住家外，期間高唱法國國歌，有人手持他的肖像。

當沙柯吉與歌手妻子卡拉布魯妮（Carla Bruni）手牽手離開住處時，支持者及家庭成員高喊著「放了沙柯吉」。

