高市早苗內閣名單公布 10人首次擔任閣員

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本國會今天舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗（中）為日本首相。歐新社
日本自民黨總裁高市早苗今天被國會指名為日本第104任首相，並完成組閣，新任內閣官房長官木原稔下午對外宣布內閣名單，其中包含2名女閣員，共有10人首次被延攬入閣。

日本放送協會（NHK）與共同社等日媒報導，高市與內閣成員稍晚分別經過任命與認證儀式後，新團隊將正式上路。

高市今天獲國會指名為新任首相後，下午進入首相官邸與聯合執政的日本維新會代表吉村洋文召開黨魁會談，並處理組閣事宜。

她預計今晚在首相官邸召開記者會，說明人事任命，以及政府未來的營運方針。

木原稔下午正式公布內閣名單如下：

總務大臣：林芳正（前內閣官房長官）。

法務大臣：平口洋（首次入閣）。

外務大臣：茂木敏充（前外務大臣）。

財務大臣：片山皋月（前地方創生擔當大臣）。

文部科學大臣：松本洋平（首次入閣）。

厚生勞動大臣：上野賢一郎（首次入閣）。

農林水產大臣：鈴木憲和（首次入閣）。

經濟產業大臣：赤澤亮正（前經濟再生擔當大臣）。

國土交通大臣：金子恭之（前總務大臣）。

環境大臣：石原宏高（首次入閣）。

防衛大臣：小泉進次郎（前農林水產大臣）。

內閣官房長官：木原稔（前防衛大臣）。

數位大臣：松本尚（首次入閣）。

復興大臣：牧野京夫（首次入閣）。

國家公安委員會委員長：赤間二郎（首次入閣）。

兒童政策擔當大臣：黃川田仁志（首次入閣）。

成長戰略擔當大臣：城內實（前經濟再生擔當大臣）。

經濟安全保障擔當大臣：小野田紀美（首次入閣）。

而高市與其他18名閣員的平均年齡，在今天為59.37歲。較去年11月第2次石破內閣啟動時的平均年齡61.95歲，年輕2.58歲。

而高市內閣之中最年長的人為平口洋77歲；最年輕的閣員為小野田紀美42歲。

這次的閣員名單中，扣除高市早苗的情況下，共有2名女性，分別為片山皋月與小野田紀美，這個數字與去年11月上路的第2次石破內閣相同。

日本維新會昨天與自民黨簽署聯合執政協議書，並且以不派議員出任閣員的方式（閣外協力）與自民黨合作，因此上述閣員均為自民黨籍。

不過，兩黨經過協議，預計由日本維新會的國會對策委員長遠藤敬，擔任首相輔佐官。

