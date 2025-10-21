羅浮宮珍寶失竊 專家：抓賊不難但贓物恐難尋回

警方與藝術專家說，隨著歐洲各地犯罪集團不斷鎖定如羅浮宮等資金匱乏的博物館盜取珍貴珠寶與黃金，執法單位雖經常能逮捕竊賊，卻難以追回失竊的無價之寶。

路透社報導，專家表示，能夠犯下巴黎羅浮宮這起大膽竊案的犯罪分子其實屈指可數，警方甚至早已鎖定這些人的身分。然而，贓物往往會迅速被拆解、分售，難以追蹤。

巴塞隆納文化遺產犯罪專家巴爾塞斯（MarcBalcells）說：「如果我偷走一幅梵谷（Vincent vanGogh）畫作，那就是一幅梵谷畫作，我只能透過非法藝術市場出售。但如果我偷的是珠寶，我能將其當成寶石在黑市流通。」

羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館，這次王冠珠寶遭竊的案件被部分人士形容為國家恥辱，也引發全法各大文化場館啟動安全檢查。

藝術調查員布蘭德（Arthur Brand）表示：「如果你鎖定全球最重要的博物館羅浮宮，還能順利帶走法國王室珠寶，那就表示安全措施肯定有漏洞。」他還說：「這已經成為法國史上規模最大的追緝行動之一。」

事實上，館藏還包括「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）等名畫的羅浮宮已多次示警經費不足的問題。

根據據媒體報導，過去兩個月內法國已有至少4座博物館遭竊，包括巴黎自然歷史博物館（NaturalHistory Museum）的金飾也被偷。