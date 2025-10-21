CNN：美俄外交高層會議擱置 布達佩斯峰會恐有變數

美國有線電視新聞網（CNN）今天披露，美國總統川普希望與俄羅斯總統普亭在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會恐有變數。報導指出，美俄外交高層原訂本週舉行的準備會議遭擱置。

路透社報導，川普（Donald Trump）上週與普亭（Vladimir Putin）通話後表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）將會面。

然而，CNN引述一位未具名白宮官員消息報導，兩人的會晤已暫時擱置。報導中引述另一名消息人士表示，盧比歐與拉夫羅夫對於如何結束俄烏戰爭看法分歧。

CNN報導，目前還不清楚盧比歐與拉夫羅夫會談延宕，對預計在布達佩斯舉行的川普與普亭峰會將造成何種影響。

據美俄方面透露，盧比歐與拉夫羅夫今天舉行電話會談，討論下一步計畫。

俄羅斯外交部表示，雙方進行「具建設性討論」。但美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）則未使用「建設性」一詞。

皮戈特說：「國務卿強調，接下來的接觸將是莫斯科與華盛頓合作、推動實現永久解決俄烏戰爭的契機，這與川普總統的願景一致。」

根據CNN報導，盧比歐與拉夫羅夫本週內可能再次通話。

外界預期盧比歐與拉夫羅夫的會談，是為川普與普亭今年的第2次峰會進行準備。

川普與普亭16日通話時同意近期在布達佩斯會面。兩人今年8月15日在美國阿拉斯加第一大城安克拉治一處冷戰時期的空軍基地會會面，試圖推動俄烏終戰。不過，部分美俄消息人士稱，雙方對於如何終結戰爭仍存在重大分歧。