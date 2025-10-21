歐盟拋構想 擬讓剛加入新成員國不具完整投票權

快訊

中央社／ 布魯塞爾21日專電
歐盟擴大成員計畫持續進行。路透
歐盟擴大成員計畫持續進行，面對意見紛歧，知情人士透露，目前歐盟內部有一構想，可能讓新成員國在「不具完整投票權」情形下先加入，確保擴大後歐盟仍有執行力，並讓反對的成員國讓步接受。

目前歐盟共有27個會員國，在最新擴大成員計畫中共有9個候選國，其中包含烏克蘭。然而對於是否擴張，以及新的成員國應有的權利義務，歐盟內部存有分歧。

政治新聞網站Politico歐洲版引述3名外交官與1名熟悉內情的歐盟官員透露，歐盟內部有人拋出提議，可能讓新成員國在「不具完整投票權」就能加入，這個構想的精神在於，讓新的成員國在歐盟完成制度改革前，先行加入但暫不享有完整權利。

此構想也被視為能讓部分反對成員國讓步，讓他們更願意接受新成員加入的手段之一。

報導引述德國國會歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）說法，讓新加入的成員國在初期不具完整投票權，能確保即使歐盟擴大後仍有行動力。若要求在制度改革完成前不得接受新的成員國，等於是「利用後門阻止歐盟擴大」。

對於目前擴張計畫持反對的部分歐盟國家領袖則強調，在未完成改革的情形下，讓烏克蘭這樣的新成員加入，反而會讓布魯塞爾的決策更加困難重重。然而，對於廢除現有成員國的否決權的構想，同樣遭遇強烈反彈。

根據多位外交官與官員的說法，此構想目前僅在歐盟各國與執委會之間進行非正式討論。若要修改歐盟入會規則，必須獲得現有所有成員國一致同意。

另一方面，歐盟領袖峰會預定在23日於布魯塞爾舉行，前期草擬結論稿中並未提及「擴大」相關議題，這也引發了支持歐盟擴大的國家不滿。

