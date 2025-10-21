大陸發射火箭 菲軍方撈起疑似殘骸

快訊

中央社／ 馬尼拉21日專電

菲律賓海軍19日在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，已交由相關部門評估及處理。軍方表示，將堅定執行保護海事安全與捍衛國家主權的職責。

菲律賓西軍區海軍司令部（WNC）今天在臉書發文稱，海軍巡邏艦托翁號（BRP Lolinato To-ong）19日在巴拉旺省南端東南方約12.7海里處，發現漂浮的金屬殘骸，立即打撈。

根據西軍區海軍司令部分享的照片，這塊方形金屬殘骸上印有中國國旗，現已被運到巴拉旺省首府公主港市（Puerto Princesa City），交由相關部門記錄、評估與處理。

貼文寫道：「金屬殘片的發現，彰顯持續性海上監控對於維護菲律賓海域安全、確保沿海居民免受外國火箭殘骸影響的重要性。」

西軍區海軍司令部重申，將堅定執行保護海事安全與捍衛國家主權。

中國於10月16日上午自海南商業航天發射場發射「長征8號甲」運載火箭，將多顆互聯網低軌衛星送入軌道。

菲律賓太空總署（PhilSA）同日發布通告，預期火箭殘骸可能落至南海禮樂灘（Reed Bank）或是菲律賓蘇祿海（Sulu Sea）的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reef）附近。

另一方面，托翁號軍艦18日也在南海仙賓礁（Sabina Shoal）一帶撈起一個漂浮黑色袋子，經查發現裡面裝有16公斤大麻，估計價值1920萬披索（約新台幣1010萬元）。

西軍區海軍司令部表示，將持續與其他政府部門合作，打擊毒品走私。

