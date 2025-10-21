高市早苗當選日本首相！學者預期外交政策「跟安倍路線差不多」

日本自民黨總裁高市早苗21日當選新任日本首相，成為日本憲政史第一位日本女首相，對於高市早苗的外交政策走向，日本學者分析，預期未來高市的外交政策上「跟安倍路線差不多」。此外由於中國大陸已經是「威脅」，不論誰當首相，能走的路已經很窄了。

由陸委會委託政大國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會18日在台北遠東香格里拉大飯店舉行，會議期間高市早苗當選為日本首相，參加研討會的日本學習院大學政治系教授江藤名保子做出上述分析。

她在發表的論文「中國近期對日魅力攻勢：改善與施壓的雙重策略」中表示，在日本，大部分的人的觀點是必須有反制中國大陸的實力，同時也持續地認為他們是一個夥伴、並會提供經濟上面的機會，但是也很擔心比如說生產製造上的問題，尤其最近供應鏈開始出現問題，因為有各種不同的限制。

她指出，到底要怎樣管控中國大陸的風險，已經變成一個非常重要的議題，不只是對日本，而且是對所有的中國大陸周遭的鄰國來講都有的一個問題。

她也爬梳大陸領導人習近平的外交路線方針與願景，包含「四大倡議」等，她分析，除了要看北京的敘事，也要看實際他們都做了什麼，北京政府其實並沒有足夠的能力去強迫國際社群符合其敘事，因此在公共的輿論上是比較弱的。

高市早苗21日當選為日本新任首相，江藤名保子表示，高市早苗女士已經成為日本第一位的女性首相，「我認為她其實對於中國還有南韓已經有非常明確的觀點」，預期未來高市的外交政策上「跟安倍路線差不多」。

在問答環節，江藤名保子指出，中日之間的歷史的糾紛，還有二元對立，2010年前後就有的一些議題，像釣魚台的問題，或是中國大陸漁船進入日本的海域，然後被驅逐，或者是經濟的脅迫與限制等，發生這些事情之後，「我們就發現說，我們對中的舉措必須要採取遏制還有合作的做法，因為我們之間的摩擦跟衝突其實是根植於歷史中，還與領土主權有關」。

她強調，狀況在2010年已經大幅的扭轉，她直接形容中國大陸是「威脅」，並強調雖然日本政府並不直接使用這個詞彙，但是其實對整體日本社會來說的話，「的確中國是一個『威脅』」。不論接下來是哪一位首相，其實他們能走的路就已經很窄了，因為中國大陸已經採取了針對美國的衝突外交路線了，所以選擇並不多，對所有的亞洲國家來講狀況都一樣。「我們首先要先觀望，然後再決定我們接下來要採取的做法」。「或許要更加堅定，要跟美國站在一起」。