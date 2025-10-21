高市早苗成日本首相 曾當樂團鼓手且愛騎重機

日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天成為日本憲政史上首位女首相。她在學生時期曾經是重金屬樂團的鼓手，會演奏知名樂團的曲目。此外，她後來也愛上騎乘重型機車。

日媒「體育報知」報導，高市在學生時期曾加入輕音樂有關的社團，且擔任樂團的鼓手，會演奏「黑色安息日」（Black Sabbath）與「深紫色樂團」（DeepPurple）等英國樂團的曲目。

高市也曾經喜歡騎乘重型機車，並擁有自己的愛車。

此外，她也是日本職棒阪神虎的球迷，不過她近期似乎考量選舉因素，公開發言支持球隊的次數減少。

高市1961年3月7日生於奈良縣，高中畢業後就讀神戶大學，1984年畢業後就讀於日本知名的「松下政經塾」（Panasonic創辦人松下幸之助創設，培育許多政、商、學界人才），1987年擔任任美國國會研究員、1989年3月從松下政經塾畢業。

她曾與蓮舫同時期在朝日電視台的節目任職。蓮舫目前是立憲民主黨籍參議員。

高市後來在1993年，以無黨籍身分首度當選眾議員，並曾經加入自由黨、新進黨，後來在1996年進入自民黨後，曾任總務大臣、內閣府特命擔當大臣、經濟安全保障擔當大臣等要職。

她2006年首度被延攬入閣，擔任時任首相安倍晉三政府的內閣府特命擔當大臣，負責沖繩與北方領土等事務。2014年，她在安倍第2次改造內閣，擔任總務大臣，這也是日本首度有女性出任總務大臣。

除此之外，高市也當過經濟安全保障擔當大臣，並精通網路攻擊、憲法等多項領域的事務。

她的偶像是英國前首相「鐵娘子」佘契爾（Margaret Thatcher），同時也尊敬已故的安倍晉三。