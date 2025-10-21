山本拓成日本首位「第一先生」 曾用好手藝向高市早苗求婚

日本自民黨總裁高市早苗今天被國會指名為第104任首相，並成為日本第一位女首相。她的丈夫、前眾議員山本拓也隨之成為日本首位「第一先生」，他曾用好手藝向高市早苗求婚。

時事通信社報導，山本拓目前73歲，2004年與高市早苗結為連理，兩人一起度過落選與離婚等各種挑戰，如今仍互相扶持。

山本拓1952年7月出生於福井縣鯖江市，畢業於法政大學，曾任福井縣議會議員，並在1990年首度當選眾議院議員，並當過8屆眾議員。

山本拓與高市早苗曾經同屬自民黨內的清和政策研究會。他在2004年向當時落選眾議員的高市早苗打電話求婚，並說道「我有廚師證照，會讓妳在這生中，吃到美味的食物」。

2005年，高市早苗重返眾議院，使夫婦倆都成為眾議員。據稱，山本拓曾向高市早苗表示，「廚房是我的城堡，不要進來」，並持續以好手藝替高市準備食物。

儘管兩人2017年以「政治理念相左」為由離婚，但是山本拓仍全力支持高市2021年角逐自民黨總裁。之後，山本拓在眾院選舉落選，他以此為契機，與高市早苗再婚。

兩人再婚時，猜拳決定戶籍姓氏，最終由山本拓改姓高市。山本拓也更改戶籍上的姓名為高市拓，不過日媒仍會在報導中稱之為山本拓。

山本拓去年10月以無黨籍身分，角逐眾議院福井第2選區的眾議員，不過最終落選。之後，他因為腦中風，健康受影響，目前由高市早苗協助照護。

山本拓與前妻育有3個小孩，長子是41歲的福井縣議員山本建。而山本拓的父親山本治，生前曾任鯖江市長。